Miron Muslic voor zijn debuut als T1 van Cercle Brugge straks op AA Gent: “Met de spirit van vorig seizoen”

Over enkele uren gaat Cercle Brugge in de Ghelamco Arena op zoek naar zijn tweede zege van het seizoen. Op de groen-zwarte bus zit Dominik Thalhammer niet langer vooraan. Na het ontslag van de Oostenrijker is diens landgenoot met Bosnische roots, Miron Muslic, nu de man die langs de zijlijn de orders uitdeelt. “We moeten terug naar de basis die ons vorig seizoen zo vaak punten opleverde”, herhaalde de 40-jarige Muslic de afgelopen twee weken voortdurend.

Nadat Seraing vrijdag in Sclessin drie punten afsnoepte en Standard een onzachte landing bezorgde, willen ze bij de Vereniging de kloof met plaats 15 in de klassering liefst niet zien aangroeien. Met een verplaatsing naar AA Gent (en volgende week één naar Union) krijgt Miron Muslic niet meteen de eenvoudigste klussen voor de voeten gegooid. Maar hij kan rekenen op de heel luid uitgesproken steun van TD Carlos Aviña, die ook snel een nieuwe assistent aan de technische staf wil toevoegen. Een terugkeer van de Tunesiër Radhi Jaïdi, die T3 was in de periode van Yves Vanderhaeghe en Thomas Buffel, staat voor de deur.

Ondertussen heeft Muslic op de trainingen al mogen ondervinden hoe veelomvattend zijn nieuwe taak als T1 is.

“Ik ben een vroegere aanvaller, maar als coach kan ik me niet veroorloven louter op die manier te denken”, lacht hij. “Een trainer moet ook in het hoofd van zijn middenvelders, zijn centrumbacks, zijn wingbacks én zijn doelmannen kunnen kruipen. Ik draag nu de eindverantwoordelijkheid en dat betekent ook dat er naar mij wordt gekeken als het over mijn gedragingen zal gaan. Van nature ben ik best temperamentvol, ja. Als ik over de schreef zou gaan, zal Jimmy De Wulf mij wel intomen en tot de orde roepen.”

Ouders in Brugge, gezin in Oostenrijk

Naar het voorbeeld van de altijd klasrijke Thalhammer, die ook in de trainerscursussen zijn mentor was, mag een Muslic in maatpak worden verwacht. Op de tribunes wordt hij ook nog wat extra gevolgd. Zijn ouders namen voor het eerst de trein naar Brugge om hun zoon bij zijn grote start als voetbalcoach te komen aanmoedigen. Voor iemand met roots in de Balkan is de familie doorgaans het belangrijkste in zijn leven, voor Muslic is dat niet anders. Al moet hij zijn eigen gezin naast zich missen.

“Maar na de oefenmatch in Roosendaal tegen Heerenveen had de groep twee vrije dagen, zelf heb ik daar van geprofiteerd om snel even naar Oostenrijk over een weer te reizen”, zegt hij. “Al zag ik mijn vrouw en mijn kinderen van 17, 12 en 5 jaar amper een halve dag, toch putte ik daar de energie uit om er weer voor een hele tijd tegenaan te gaan. Die energie in mezelf wil ik overplanten op mijn groep. We moeten terug naar de basis, die ons vorig seizoen zo veel punten en overwinningen opleverde. Met die spirit moet Cercle snel kunnen herrijzen.”

Daar waar eigenlijk al het hele seizoen over het wegvallen van de kunstjes van Rabbi Matondo wordt gepraat, heeft de groen-zwarte aanhang echter ook heimwee naar de beste Dino Hotic. Omdat Muslic de taal van de spelmaker spreekt, hopen ze bij de Vereniging dat hij ook de kleine generaal van het team weer aan de praat krijgt. Muslic beseft dat: “Dino is een sleutelspeler in ons systeem, en ik hoop snel de juiste omstandigheden te kunnen creëren om zijn rendement op te krikken.”