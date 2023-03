Miron Muslic ontvangt vanavond leider Genk met Cercle Brugge: “Wij waren jagers en zijn nu de prooi”

Na een straffe reeks van acht wedstrijden op rij zonder nederlaag, ging Cercle Brugge vorige zondag de boot in op Anderlecht. Niet met de billen bloot, maar toch wel na de zwakste prestatie sinds maanden. Vanavond komt leider Racing Genk naar Jan Breydel. Alweer een uitdaging voor de Vereniging, die het (hoogstwaarschijnlijk) zonder speerpunt Kevin Denkey zal moeten waar maken in de jacht op plaats acht. “Zelfs al zou dat een fantastische bonus zijn, ons seizoen is nu al geslaagd”, bedenkt coach Miron Muslic.

De nederlaag in Brussel heeft geen sporen nagelaten, verzekert Muslic.

“Als technische staf is het onze taak om spelers te ondersteunen, en dat is wat wij deze week gedaan hebben”, geeft hij aan. “Zelf steek ik de hand ook in eigen boezem, ik was ontevreden over het wedstrijdplan dat ik voor Anderlecht had uitgetekend. Dat was niet sterk en niet duidelijk genoeg, ook al hebben we in de tweede helft nog geprobeerd één en ander bij te sturen. Dankzij vooral Warleson kon Anderlecht ons niet meteen afmaken, met wat geluk ging die enorme kans van Denkey zelfs nog binnen in plaats van tegen de paal. Maar bovenal weet ik dat mijn team tot veel meer in staat is dan wat we in Anderlecht toonden.”

Omgaan met nieuwe status

Anderlecht kwalificeerde zich inmiddels voor de kwartfinales van de Conference League en speelt dit weekend in Leuven, een duel tussen de tweede naaste concurrenten van Cercle in de strijd om de achtste plaats. Mits winst tegen de leider, die met 5 op 15 wat in de problemen zit, kan Cercle van die onderlinge confrontatie profiteren.

“Wat Genk dit seizoen presteert blijft uitzonderlijk”, prijst Muslic. “Wouter Vrancken heeft bij KV Mechelen genoeg bewezen dat hij een team boven zichzelf kan doen uitstijgen, hij zal ongetwijfeld ook Genk wel weer aan de praat krijgen. Maar dat maakt onze zaak niet, wij willen ook tegen de leider tonen dat onze goede prestaties en dito resultaten tegen topteams geen toeval waren. In voetbal is de eerstvolgende wedstrijd altijd de belangrijkste, en dat geldt zeker in dit geval voor ons. Ik heb, sinds ik T1 werd, al elke week het gevoel gehad dat we van de ene belangrijke match naar de andere overgingen. Nadat we uit de bedreigde zone opklommen, volgde een nieuwe challenge met die achtste plaats. Dat zou een fantastische bonus zijn, maar omdat we het behoud verzekerden is ons seizoen nu al sowieso geslaagd. Uitkijken hoe de groep omgaat met de nieuwe status. We zijn immers niet langer de jagers, maar wel de prooi geworden.”

Vervanger krijgt vertrouwen

Door de te verwachten afwezigheid van Kevin Denkey moet Muslic wel sleutelen aan het elftal dat nu al maanden zijn basisploeg was. Tenzij vandaag na het dubbele beroep van Cercle zou blijken dat de Togolees alsnog speelgerechtigd is. Anders komt mogelijk Yann Gboho in de ploeg, of kiest Muslic voor de ervaring van Dino Hotic.

“Het is een beetje raar, dat reglement in België”, grijnst de Bosnische Oostenrijker. “Ik heb nooit anders geweten dan dat een rode kaart automatisch tot een schorsing in de volgende wedstrijd leidt, maar in dit land is dat niet altijd zo. Kijk, onze TD heeft zich verzet tegen de voorgestelde schorsing van twee effectieve matchen voor Kevin, ons juridische departement eveneens. Ik ga er van uit dat Kevin tegen Genk zal ontbreken. Dus moest ik een alternatief uitwerken. Kevin Denkey is als ons speerpunt een apart profiel. Maar wie ook zijn vervanger wordt, die krijgt van mij het volle vertrouwen. Zoals ik dat eerder ook gaf aan Warleson, aan Ravych, aan Abu Francis toen die in de ploeg werden gedropt. Hotic? Dino is nog altijd een heel waardevolle pion voor ons, ja.”