Miron Muslic met Cercle Brugge voor cruciale partij op Anderlecht: “Wij zijn niet bezig met jacht op records”

Lopes speelde voor het laatst tegen Union, toen Cercle een reeks van acht wedstrijden zonder nederlaag inzette. Een record voor de Vereniging is dat vooralsnog niet. In 2011 werd onder Bob Peeters tien wedstrijden op rij niet verloren. Maar aan een evenaring van die prestatie denkt Muslic nog totaal niet. “Wij zijn niet met een jacht op records bezig, wel met een jacht op punten en goede prestaties”, zegt de coach fijntjes - wellicht ook al denkend aan de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen koploper Racing Genk. “Bovendien kunnen we maar beter met respect voor onze tegenstander aan de match op Anderlecht beginnen. Ik was niet op Anderlecht - Villarreal donderdag, maar zag op televisie een heel stevige prestatie van paars-wit. Dat blijft ook in een moeilijk seizoen toch nog altijd een topteam, met goede jonge spelers als Amuzu, Verbruggen, Verschaeren, Debast, Dreyer en met de ervaring van Vertonghen, Slimani, Refaelov.”

Samenwerking Ueda - Denkey

Maar daar kan Cercle dan weer een sterk collectief tegenoverzetten, met een afwerker die zes keer scoorde in de jongste zeven wedstrijden. “Ayase Ueda heeft een dipje gekend nadat hij van het WK terugkeerde en dat was perfect plausibel”, prijst Muslic zijn Japanse topschutter. “Wat me al het hele seizoen pleziert, is hoe de samenwerking tussen Ueda en Kevin Denkey steeds vlotter verloopt. Ik ben ervan overtuigd dat het slechts een kwestie van tijd is vooraleer ook Kevin zijn opportunisme terugvindt. Tegen Seraing was hij ongelukkig in de afwerking, maar was het Hugo Siquet die met een perfecte vrijschop de ban voor ons brak. Ik was best te spreken over de reactie van mijn jongens op de vroege achterstand. Ze zijn daar goed mee omgegaan.”