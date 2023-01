Miron Muslic met Cercle Brugge vanavond in Charleroi: “We moeten klaar zijn voor een intensief duel”

Cercle Brugge staat in rep en roer. De officiële mededeling dat Vincent Goemaere terugtreedt als voorzitter, zaterdag op de website van de Vereniging, heeft bij de achterban een diepe wonde geslagen. Goemaere was dan ook immens populair, sinds hij drie jaar geleden Frans Schotte opvolgde. “Nu blijft er niks meer over van het DNA van het echte Cercle”: dat is de algemene teneur van de vele reacties op sociale media.

Wie straks opvolger van Goemaere wordt, is nog helemaal niet duidelijk. Ondertussen staat de spelersgroep voor de moeilijke opdracht om de kloof met plaats acht speelbaar te houden. Na de overwinningen van OH Leuven en Sint-Truiden eerder tijdens de 20ste speeldag, bedraagt die drie punten.

Deman terug uit schorsing

In het Stade du Pays kan Miron Muslic opnieuw een beroep doen op linker wingback Olivier Deman, terug na zijn schorsing wegens dubbel geel, en dat kan een slok op de borrel schelen. Tegen Westerlo slaagde Cercle er veel te weinig in aanvallend uit de verf te komen. “An offensive poor performance”, noemde Muslic het. Vooral Ayase Ueda leek last te hebben van de weerslag na zijn WK-avontuur met Japan.

“Dat lijkt me helemaal niet abnormaal”, geeft Muslic aan. “Ayase heeft veel jetlags en wijzigende klimatologische omstandigheden te verwerken gehad. Maar deze week zag ik dat hij op training zijn frisheid toch had teruggevonden. Voorts heeft Yann Gboho in die goeie invalbeurt tegen Westerlo getoond dat hij steeds dichter komt bij de basis, wat ook voor Kehrer geldt. Mijn wisselspelers pushen de anderen vooruit.”

In Charleroi kreeg Cercle Brugge de voorbije vier seizoenen vier keer een draai om de oren, met een totaal doelsaldo van 14-1. Enkel de al lang vergeten Adrien Bongiovanni vond er in 2018 de weg naar de netten. Maar 3-1, 3-0, 3-0 en vorig seizoen zelfs 5-0: dat kwam telkens aan. Maar met het verleden houdt Muslic zelden rekening.

“We weten wat we in Charleroi kunnen verwachten sinds Felice Mazzù er terugkeerde”, zegt Muslic. “Een 3-5-2, een sterk middenblok, snelle tegenaanvallen langs de wingbacks Kayembe en Nkuba. Ik reken er op dat mijn team klaar is voor een intensief duel.”