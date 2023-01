Miron Muslic (Cercle Brugge) zondag tegen AA Gent: “Zo snel mogelijk 36 punten hebben blijft mijn target”

Na de eerste zege van 2023, een week geleden in Oostende, kijkt Cercle Brugge weer omhoog. Een plaats bij de top-acht lijkt plots weer een pak minder onbereikbaar, maar met AA Gent krijgt de Vereniging zondagnamiddag geen makkelijk menu voorgeschoteld. “Revanche voor de bekeruitschakeling? Revanche is nooit een motivatie voor mij”, zegt coach Miron Muslic.

Een halve competitie geleden ging Cercle met 3-4 winnen in de Gentse Ghelamco Arena. Het was de eerste partij van de Vereniging nadat Muslic het roer had overgenomen van Thalhammer en de start van een opleving die vanuit de degradatiezone leidde tot (voorlopig) de koppositie in de rechterkolom. Op amper één puntje van nummer zeven Westerlo. Maar die top-acht blijft voorlopig een onuitgesproken ambitie. “Ik vertrouw de Belgische competitie niet”, lacht Muslic. “Voor je het weet sta je weer onderaan. Daarom blijft mijn target om zo snel mogelijk 36 punten te hebben. Eens zover kunnen we de situatie opnieuw bekijken.”

Warleson weer onder de lat

Tegen AA Gent wil Cercle Brugge zijn reputatie van “zwart beest” voor de Buffalo’s opnieuw waarmaken. Vorig seizoen viel Gent buiten de Champions’ Play-Offs na een gelijkspel op Cercle, de wedstrijd na het overlijden van Miguel Van Damme. Tijdens de jongste (beker)confrontatie moest groen-zwart met tien man in Gent pas de duimen leggen tijdens de verlengingen.

“Maar ik heb die bekeruitschakeling niet als motivatie aangehaald voor mijn spelersgroep deze week”, aldus Muslic. “Revanche is wat mij betreft geen motivator, willen winnen is dat wel altijd. En dat willen wij elke wedstrijd. Dat hebben we in Oostende wel getoond, denk ik. Daar konden we ook op enorme steun van onze fans rekenen. Vandaar die speciale viering achteraf.”

Muslic mist zondag voor de tweede wedstrijd op rij zijn titularisdoelman Radoslaw Majecki, die met een spierletsel sukkelt.

“Maar met Warleson hebben we iemand op wie we eveneens kunnen bouwen”, weet Muslic. “Ja, na de bekermatch was Hein Vanhaezebrouck lyrisch over de kwaliteiten van onze Braziliaan, en terecht. Voor de plaats onder de lat heb ik dus geen keuzestress, voor de tien veldspelers wordt de strijd om aan de aftrap staan steeds groter. Als coach vraag ik niks liever. De jongens maken het mij op die manier moeilijk, maar ook elkaar steeds beter.”

Van Der Bruggen fit, wat met Hotic?

Vooral op het middenveld vallen de kandidaten over elkaar heen. Aanwinst Hugo Siquet kwam erbij, Lopes en Hotic moesten in Oostende vrede nemen met een zitje op de bank. En nu is ook Hannes Van Der Bruggen weer beschikbaar, nadat een hamstringletsel hem anderhalve maand aan de kant hield.

“Hannes traint alweer een week op volle kracht, hij is klaar”, bevestigt Muslic.

Met het einde van de wintermercato in zicht, rijst ook de vraag hoe gemotiveerd Dino Hotic - begin oktober de Gentse killer - straks zijn laatste contractmaanden zal instappen. De Bosniër staat vooral in Turkije hoog op een aantal verlanglijstjes.

“Dino is een voorbeeldige prof”, geeft Muslic aan. “Hij stond niet voor niets twintig keer in de basis. En hij heeft zowel tegen Union als in Oostende zijn meerwaarde als wisselspeler onderstreept.”