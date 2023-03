Miron Muslic (Cercle Brugge) weet dat hij op Warleson kan rekenen: “Geen inspanning is hem te veel”

De heisa van te onpas of totaal niet genomen VAR-beslissingen, heeft de afgelopen dagen de voetbalwereld beheerst. Ook Cercle Brugge kreeg er mee te maken en liet het allemaal niet zomaar passeren.

“Als Vereniging hebben we een duidelijk statement gemaakt”, keek Miron Muslic er tijdens zijn wekelijks perspraatje nog even op terug. “Voor mij als sportman heeft altijd vooropgestaan dat je respect moet hebben voor je tegenstander en voor de spelleiding. Ik heb in Eupen zelf dan ook niet willen reageren. Nu moet me toch nog even dit van het hart: als je ziet dat onze doelman daar vijf minuten lang verzorging nodig heeft, omdat hij nog nauwelijks kan ademen, dan is het toch niet te vatten dat naar die trap niet naar teruggekeken wordt. Maar we moeten verder.”

Radoslaw Majecki is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en al opnieuw in de fitness van Jan Breydel gedoken. Maar spelen in de zeven resterende wedstrijden van de reguliere competitie, dat lijkt uitgesloten. Meteen een uitgelezen kans voor Warleson Lisboa om zijn waarde voor het team te bewijzen.

“Hoe erg ik het ook vind voor Radek, zo blij ben ik voor Warleson”, geeft Muslic aan. “Ik ben nu anderhalf jaar bij Cercle, en in die tijd heb ik nooit tevergeefs een beroep gedaan op onze Braziliaan tijdens de trainingen. Geen inspanning was hem te veel, zelfs na een intensieve sessie van twee uur mocht ik hem nog vragen even af te sluiten met wat weerwerk voor de spitsen op afwerkingsvormen.”

Top-acht challengen

Met hekkensluiter Seraing krijgt Cercle Brugge op papier een hapklare brok voorgeschoteld. Maar precies daarin schuilt het gevaar, denkt Muslic.

“Ik weet nog niet of ik Abu Francis op het veld ga kunnen brengen”, besluit de coach. “Hij heeft donderdag pas voor het eerst kunnen trainen. Voor het overige kenden we een perfecte trainingsweek. Ik ben vol vertrouwen dat de jongens mij het antwoord zullen geven dat ik wil zien na de mindere match in Eupen. Seraing onderschatten mogen we echter niet doen. Ze strijden al het hele seizoen onderin, maar precies dat maakt hen gevaarlijk. Wij moeten beletten dat ze ons uit ons spel kunnen halen. Als we de top-acht verder willen challengen, hebben we die drie punten absoluut nodig.”