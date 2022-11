Miron Muslic (Cercle Brugge) straks tegen OH Leuven: “Team met heel veel aanvallende mogelijkheden”

Woensdag komt Beerschot naar Jan Breydel, maar voor Miron Muslic is het nog te vroeg om eventuele bekeraspiraties uit te spreken.

“Na de wedstrijd tegen OH Leuven kijken we verder”, zegt de Bosnische Oostenrijker. “We hebben ons de voorbije weken uit de gevarenzone kunnen hijsen, maar in de Belgische competitie zijn de verschillen dusdanig klein dat je snel weer naar beneden kan donderen. Dat moeten we absoluut vermijden.”

Niet opnieuw in het degradatiegewoel terechtkomen mag dan de eerste opdracht zijn, in stilte kijken ze bij Cercle toch ook naar de ploegen die voor hen staan in de rangschikking. Westerlo, OHL, STVV, Anderlecht en Charleroi dus. Een driepunter vanavond kan groen-zwart zelfs meteen naast OH Leuven brengen. Maar het respect voor de tegenstander is, ondanks een magere 6 op 21 de jongste weken, groot bij Muslic.

“OH Leuven is al de hele competitie door een team dat stevige prestaties neerzet”, geeft hij aan. “Afwachten of ze tegen ons in hun gebruikelijke 4-2-3-1 zullen aantreden, of in een 4-3-3 zoals vorige week tegen AA Gent. Het is een team met zeer veer aanvallende mogelijkheden en variaties. Mario Gonzalez staat hoog in de topschuttersranking (gisteren werd de Spanjaard door Paul Onuachu van leider Genk bijgebeend en onttroond, red), Tamari is een speler waar je altijd voor beducht moet zijn, Maertens voetbalt uitstekend tussen de linies, Thorsteinsson dreigt doorlopend. Onze verdedigers hebben de voorbije wedstrijden weinig weggegeven, maar zullen ook nu weer bij de les moeten zijn.”