Miron Muslic (Cercle Brugge) straks tegen ex-mentor Thalhammer: “Het is KV Oostende tegen Cercle, toch?”

De wedstrijd tussen Cercle en KV Oostende tijdens de heenronde was de laatste met Thalhammer aan het roer bij groen-zwart. Het verhaal is bekend hoe de Oostenrijker nadien werd ontslagen, om even later voor de tweede keer in België het roer over te nemen van Yves Vanderhaeghe, nu bij KVO. In de Diaz Arena werd Thalhammer niet bepaald met open armen ontvangen, zoals dat een jaar eerder ook bij Cercle niet het geval was geweest. Anders dan in Brugge, waar hij met een sensationele 24 op 30 van start ging, kon de teruggetrokken Thalhammer het KVO-schip evenwel niet vlot krijgen. Integendeel, na vijf nederlagen op rij is zijn team in het degradatiemoeras weggezakt.

Bij Cercle Brugge deed zijn vroegere assistent en opvolger Miron Muslic het een stuk beter. Vanaf de voorlaatste plaats klom de Vereniging naar de kop van de rechterkolom, met de top-acht de hele tijd in het vizier. Als onuitgesproken doelstelling, want Muslic blijft herhalen dat hij zijn team eerst in veilige wateren wil loodsen en dan pas de ambitie eventueel bij te stellen.