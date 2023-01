Miron Muslic (Cercle Brugge) straks tegen ex-mentor Dominik Thalhammer: “Het is KV Oostende tegen Cercle, toch?”

De wedstrijd tussen Cercle en KV Oostende tijdens de heenronde was de laatste met Thalhammer aan het roer bij groen-zwart. Het verhaal is bekend hoe de Oostenrijker nadien werd ontslagen, om even later voor de tweede keer in België het roer over te nemen van Yves Vanderhaeghe, nu bij KVO. In de Diaz Arena werd Thalhammer niet bepaald met open armen ontvangen, zoals dat een jaar eerder ook bij Cercle niet het geval was geweest. Anders dan in Brugge, waar hij met een sensationele 24 op 30 van start ging, kon de teruggetrokken Thalhammer het KVO-schip evenwel niet vlot krijgen. Integendeel, na vijf nederlagen op rij is zijn team in het degradatiemoeras weggezakt.



Bij Cercle Brugge deed zijn vroegere assistent en opvolger Miron Muslic het een stuk beter. Vanaf de voorlaatste plaats klom de Vereniging naar de kop van de rechterkolom, met de top acht de hele tijd in het vizier. Als onuitgesproken doelstelling, want Muslic blijft herhalen dat hij zijn team eerst in veilige wateren wil loodsen en dan pas de ambitie eventueel bij te stellen.

Positieve selectieproblemen

Op vragen over zijn vroegere mentor wil Miron Muslic, in de aanloop naar hun confrontatie vandaag, niet ingaan.

“Of we elkaar nog gesproken of gecontacteerd hebben? Wil je dat ik vrijgeef wie ik in mijn privéleven allemaal berichtjes stuur? Sorry, het is straks KV Oostende tegen Cercle Brugge, toch? Next question.” Duidelijk genoeg. Even terug naar woensdag dus, en de confrontatie met Union. Waarin Hugo Siquet een bevredigend debuut maakte van één helft als rechter wingback. En waarin Thibo Somers, voor het eerst aanvoerder, een prachtig doelpunt scoorde op aangeven van Abu Francis. “Dat zijn allemaal positieve zaken die ik meeneem”, aldus Muslic. “Nu Charles Vanhoutte na een schorsing weer beschikbaar is, krijg ik af te rekenen met positieve selectieproblemen. Maar hoe moeilijker de spelers de keuze voor mij maken, hoe liever ik het heb.”

Vanaf volgende week komt daar ook nog de terugkeer van Hannes Van Der Bruggen bij. De Oost-Vlaming heeft een eerste keer weer met de groep getraind, maar haalt de selectie voor Oostende nog niet. Tegen zijn ex-club AA Gent mag hij wel weer bij de wedstrijdkern worden verwacht.

