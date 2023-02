Miron Muslic (Cercle Brugge) op zijn hoede voor OH Leuven: “In een dipje, maar nog altijd genoeg kwaliteit”

Muslic kwam in de aanloop naar Leuven nog even terug op het duurbevochten punt dat in de extra tijd tegen Standard uit de brand werd gesleept.

“Gezien de late achterstand, met amper nog een kwartier te spelen, was het best een succes te noemen dat we ons alsnog op gelijke hoogte wisten te hijsen”, zegt de Oostenrijker. “We beschikken nu eenmaal over de juiste mentaliteit in de groep om tot het ultieme moment in onze kansen te blijven geloven.”

Dat uitgerekend Ayase Ueda, de jongste weken toch in iets mindere doen, met een geweldige goal dat punt over de streep trok, vervulde Muslic met tevredenheid.

“Ayase heeft zijn waarde als afwerker al herhaaldelijk bewezen en is geen jongen die het kopje laat hangen als het eens even wat minder vlot loopt”, prijst de coach. “Hij ligt ook zeer goed in de groep, met zijn speciaal gevoel voor humor. Zoals hij ijskoud kan afwerken, zo is hij ook in zijn communicatie. Zonder onnodige franjes.”