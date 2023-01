Miron Muslic (Cercle Brugge) maakt zich niet druk om 1 op 9: “Ook tegen Union draait het om ontwikkeling”

Op de terugkeer in de selectie van Hannes Van Der Bruggen en David Sousa is het nog even wachten, maar Christiaan Ravych is wél sneller dan verhoopt weer paraat. “En dat is zeer goed nieuws”, meldde Muslic op zijn traditionele persbabbel voor de wedstrijd tegen Union. Valt de terugval in de resultaten van de Vereniging te verklaren door het uitvallen met een handbreukje van de jonge defensieve revelatie? Feit is dat Cercle zonder Ravych slechts één punt op negen sprokkelde. Maar van een dipje wil coach Muslic niet horen. “Ik werk met een jonge ploeg, de jongste in de reeks”, herhaalt de Bosnische Oostenrijker. “Dan is het niet abnormaal dat je eens met punten morst. Dat er een kloofje gaapt met de top-acht? Mijn doel is nog altijd veel meer om uit de gevarenzone te blijven. Ik ben de situatie niet vergeten waarin mij begin september gevraagd werd het team in handen te nemen. Wat mij meest interesseert is het ontwikkelen van mijn spelers. Ook vandaag tegen Union is dat weer een enorme uitdaging.”

Siquet in kern, wie wordt kapitein?

Of Ravych meteen weer in de ploeg wordt gedropt, moet vanavond blijken. Achterin zijn Boris Popovic en Jesper Daland alvast zekerheden.

“Tegen Union moeten wij trachten dat slot weer op de deur te krijgen”, getuigt met name Popovic. “We gaven ook in Charleroi bijzonder weinig weg, maar incasseerden toch twee goals. Onze laatste clean sheet dateert van net voor de WK-break. Tegen een team dat de hoge scores aaneenrijgt zoals Union, wordt het sowieso een helse klus. Maar we blijven in onszelf geloven.”

Wie blijkbaar ook in Cercle gelooft, is de laatste aanwinst. Hugo Siquet wordt door Cercle voor zes maanden (met optie op een bijkomend jaar) gehuurd van SC Freiburg.

“Een jongen met een enorm potentieel”, prijst coach Muslic. “Het is fantastisch dat iemand met zo’n veelbelovende profiel zich bij ons verder wil ontwikkelen, omdat hij gelooft in ons project. Want hij had best ook andere mogelijkheden, maar kiest toch voor Cercle. Ja, hij zit in de wedstrijdselectie. Of hij ook start, zullen jullie op het terrein merken. Zoals jullie ook zullen zien wie dan de aanvoerdersband draagt. Ik heb iemand in gedachten, maar wil dit eerst grondig met de betrokkene doorspreken.”