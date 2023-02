Miron Muslic (Cercle Brugge) kent het belang van de derby: “Voor onze fans en voor onze materiaalman Albert”

Voor de start van het seizoen beloofde Dominik Thalhammer, toen nog coach van Cercle Brugge, de groen-zwarte supporters tijdens de Fandag op ‘t Zand dat hij er alles aan wou doen om ook dit seizoen weer een derbyzege te behalen. De Oostenrijker werd echter na amper negen matchen met slechts zes punten op het conto (én een 4-0 rammeling van Club) de wacht aangezegd. Vandaag hoopt zijn opvolger, Miron Muslic, de aanhang wel met een overwinning in het burenduel te kunnen verblijden: “In de stad word ik door iedereen aangeklampt en gaat het altijd weer over de match tegen de buren, je moet me het belang van deze wedstrijd dus absoluut niet meer duidelijk maken.”

Maar dat belang kende Muslic natuurlijk al. Hij zat als assistent van Thalhammer op de bank toen Club op tweede kerst van 2022 in het verlies werd geduwd, de laatste wedstrijd van Philippe Clement als coach van blauw-zwart. Inmiddels is Club Brugge na Alfred Schreuder en Carl Hoefkens met Scott Parker aan opvolger drie van Clement toe. Afwachten in welke tactische opstelling de Engelsman zijn team straks laat beginnen, want Parker is na acht wedstrijden (met enkel een zege in Waregem) nog altijd heel erg zoekende. Niet zo Miron Muslic, die week na week voor een ongewijzigde aanpak, een ongewijzigde slagorde en een quasi ongewijzigde ploeg opteert. Wat in 16 wedstrijden tot 29 punten leidde.

Daland terug na schorsing

Na zijn schorsing op Leuven keert Jesper Daland zonder de minste twijfel terug in de defensie. De Noor nam het met een veredeld B-team maandag nog op tegen Deinze (4-0) en gaf daarin blijk van een enorme gretigheid. Het zal Muslic niet zijn ontgaan. De Oostenrijkse Bosniër zag zelf Club Brugge vorige woensdagavond live aan het werk tegen Benfica. Wat hij van die wedstrijd opstak?

“Ik zag twee ploegen op het niveau van de Champions League acteren. Er was een zeer sterk Benfica nodig om Club te kloppen. Die match had niks, maar dan ook niks te maken met het duel dat wij zondag gaan uitvechten. Ik wil mijn eigen team zeker ook niet vergelijken met de Portugezen. Maar: ook wij hebben troeven om het Club lastig te maken.”

Dat wil zeggen: de befaamde pressing van Cercle, waar geen enkele ploeg het makkelijk tegen heeft. Niet voor niks is dat een weerkerend riedeltje tijdens elke post-match-pressconference in de analyse van de coach van de tegenstander.

“Ik kan alleen maar fier zijn op wat mijn spelers telkens weer op de mat leggen”, zegt Muslic. “Hopelijk lukt dat ook tegen Club, want natuurlijk is dit een match van het grootste belang. Overigens heb ik eerder al derby’s meegemaakt, maar nooit van dit gehalte. Voor iedereen bij Cercle, en zeker voor de fans, is dit de match van het jaar, hé. Ook voor onze materiaalman Albert, zou ik het fantastisch vinden als we zouden winnen.”

Die materiaalman, Albert Verbandt, is misschien minder bekend dan zijn blauw-zwarte alter ego Pascal Plovie, maar de zeventiger is sinds mensenheugenis het steeds weerkerende vaste gezicht op de ploegfoto’s van Cercle en heeft al aangekondigd dat hij er na dit seizoen mee op wil houden.