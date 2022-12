Miron Muslic bekert vanavond met Cercle Brugge op Gent: “Totaal andere match dan mijn competitiedebuut”

voetbal beker van belgiëZet de WK-modus maar af, hier komt... de Croky Cup. Vanavond is AA Gent - Cercle Brugge zonder meer één van de aantrekkelijkste affiches in de achtste finales, waarmee het Belgische voetbal zich opnieuw op gang trekt. Al was het maar omdat Gent zure herinneringen heeft aan de laatste doortocht van groen-zwart in de Ghelamco Arena.

Het was op 2 oktober, bijna drie maanden geleden dus. Een gezellige zondagnamiddag, maar niet voor Hein Vanhaezebrouck en zijn manschappen. Zij kregen klappen van een onhoudbare Kevin Denkey, die vooral Dino Hotic op weg zette naar een drieklapper. Gent - Cercle was even knotsgek als de WK-finale van vorige zondag.

“Ik heb daar met plezier naar gekeken, wat een wedstrijd”, lacht Miron Muslic. “En het WK was sowieso iets speciaals voor Cercle Brugge, want met Ayase Ueda hadden we een speler van ons in Qatar. Die bovendien effectief in actie kwam. Slechts 45 minuten, zal je zeggen, maar wél op de allerhoogste voetbalscene, hé. Ayase is meteen bij ons teruggekeerd na de uitschakeling van Japan, en hij heeft in de oefenmatch tegen KV Kortrijk zijn scherpte van voor het WK getoond. Na vrijdag (met de match op KV Mechelen, red.) krijgt hij zeven dagen vakantie. Die zal Ayase kunnen gebruiken. De anderen hebben tien dagen gehad voor we op stage gingen naar Spanje. Ik heb bij mijn gezin in Oostenrijk energie getankt toen.”

Gent is titelverdediger

Miron Muslic heeft uiteraard goede herinneringen aan de competitiewedstrijd in Gent, de eerste onder zijn commando als T1 na het vertrek van Dominik Thalhammer bij de Vereniging.

“Maar de bekerwedstrijd nu is een totaal ander gegeven”, weigert de 40-jarige Bosnische Oostenrijker vergelijkingen te trekken. “De beker is een andere competitie dan het kampioenschap, vergeet ook niet dat AA Gent in de beker de titelverdediger is.”

Bij Cercle willen ze uiteraard doorgaan op het elan van voor de WK-break, waarin een 19 op 24 werd neergezet met enkel verlies op Union - en waarin Beerschot uit de beker werd gekegeld.

“Voor een team als het onze is die beker zeker niet onbelangrijk”, geeft Muslic verder aan. “Jammer dat we het duel in Gent niet in ideale omstandigheden konden voorbereiden. Door de plotse winterprik annuleerde ik de voorziene oefenmatch in Waalwijk, om onnodige blessures te vermijden. Trainen op ons ‘betonnen’ oefenveld bleek ook niet mogelijk, gelukkig konden we drie dagen uitwijken naar Oostkamp.”

Hoe lang blijft Daland?

Daar liep gisteren ook Jesper Daland weer tussen zijn Brugse maats, nadat hij afgelopen weekend een uur met Monaco meespeelde op Fiorentina. Afwachten of de Noor in Gent ook gaat starten.

“Onze filosofie is duidelijk: wij leiden jonge spelers op”, zegt Muslic daarover. “En we gunnen hen elke kans om ervaring op te doen en zich te tonen. Maar Jesper is nog altijd een speler van Cercle, een hele belangrijke zelfs, en dus past hij in onze plannen. Tot januari of juni? Zolang hij bij ons onder contract ligt.”

