Miron Muslic, assistent van coach Thalhammer: “Het leerproces bij Cercle Brugge steeds verder zetten”

Voor het eerst sinds jaren wil Cercle Brugge in de komende competitie uit de degradatiezone wegblijven. Nadat het vorig seizoen heel even aan de top-acht kon ruiken, wil de Vereniging straks volop meestrijden om na de reguliere competitie naar een Europees ticket mee te dingen. Een omslag die vanuit Monaco wordt gestuurd, en waarbij de pionnen op het schaakbord soms van naam veranderen maar altijd dezelfde missie uitdragen. Zo’n pion is ook Miron Muslic, één van de assistenten van hoofdcoach Dominik Thalhammer. Een kennismaking.

Miron Muslic streek op 1 oktober 2021 in Brugge neer. Bijna veertig is hij nu, met al een hele rugzak vol trainerservaring en toch ook nog de geest van een speler.

“Ik ben pas vier jaar geleden gestopt als voetballer”, stelt hij zichzelf voor. “Maar mijn trainersopleiding begon ik al op mijn 26ste, en die twee carrières liepen hand in hand. Als voetballer was ik een nummer negen, een goalgetter. En als coach wil ik een winnaar zijn, maar vooral een eerlijke en harde werker.”

Muslic praat met een bevlogenheid die zijn roots en verleden hem inlepelden. De oorlog in Joegoslavië tekende zijn jeugd.

“Ik was nog geen tien toen mijn ouders Bosnië moesten ontvluchten”, schetst hij. “Kan je je voorstellen wat dat doet met een jongen van die leeftijd, geen afscheid kunnen nemen van al wie en wat je lief is, in een vreemd land helemaal moeten herbeginnen. Voor mij was dat Tirol, nabij Innsbruck. Ik werd Oostenrijks staatsburger, maar Bosnië zal altijd ‘home’ blijven. Ik keer nog vaak terug naar Bihac, een stadje van 60.000 inwoners op 100 km van de Kroatische hoofdstad Zagreb, waar zowat mijn hele familie woont. Maar een eigen gezin bouwde ik op in de buurt van Ried, waar ik na mijn start bij FC Wacker Innsbruck later als voetballer ben terechtgekomen.”

Thalhammer als mentor

Het was bij SV Ried, waar hij speelde, de hele jeugdacademie coachte en ook hoofdtrainer werd, dat Muslic zowat acht jaar geleden kennismaakte met Dominik Thalhammer.

“Dominik was mijn mentor toen ik het einddiploma van mijn trainersopleiding haalde”, lacht Muslic. “Hij kende me dan ook van binnen en van buiten toen hij hier in Cercle Brugge terechtkwam en ik één van zijn assistenten werd. Ik was hier amper een maand. Genoeg om me in te werken in de filosofie die Carlos Aviña (de Mexicaanse TD, red) hier implementeerde. Ik leerde eerst Jimmy De Wulf (de andere assistent-coach, red) kennen als een open persoon die het DNA van Cercle belichaamde. Samen moesten wij de start voor Dominik Thalhammer faciliteren.”

En dat werd een succesverhaal, waarbij de Oostenrijkse T1 snel zijn visie van pressing en counterpressing kon doordrukken. Een voetbalfilosofie die Muslic zelf eerder van Thalhammer leerde.

“Ik kreeg bij Cercle al enkele kansen om zelf wedstrijden te leiden”, geeft hij aan. “In Genk, toen de vorige coach Yves Vanderhaeghe ziek was uitgevallen, pakten we een punt. En in Mechelen, waar Dominik enkele dagen na zijn komst vanuit de tribune evalueerde, kwamen we dicht bij de bekerkwalificatie. Dat Dominik mij en ik hem al kende, was zeker geen nadeel. Maar hoe dan ook zitten wij met zijn allen bij Cercle nog volop in een leerproces, dat we de komende maanden willen doortrekken.”

Familieman

Muslic’ uitvalsbasis daarbij is zijn flat in Ruddervoorde.

“Ik kook graag en kan mezelf best beredderen, maar het is er eenzaam”, klinkt het. “Want ik ben een familieman, ik hou van gezellige drukte. Mijn vrouw is verpleegster en woont met onze drie kinderen in Tirol. We hebben een zoon van 17 en een dochter van 12 die in twee verschillende scholen zitten. De jongste is pas 5 en gaat naar de Kindergarten. Hoed af voor hoe zij ons gezin runt terwijl ik zo ver van huis mijn voetbalsprookje mag beleven. Gelukkig konden we tijdens het tussenseizoen vijf weken samen zijn en komt mijn gezin in de schoolvakantie nog iets meer dan twee weken naar Brugge.”