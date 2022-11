Miraculeuze zege van Asterix Avo na een 6-13 achterstand in de tiebreak: “We komen verschrikkelijk goed weg”

VolleybalWonderen, ze bestaan. Dat heeft iedereen zaterdagavond kunnen vaststellen tijdens de tiebreak tussen Asterix Avo en Charleroi Volley. Vanuit een 6-13 achterstand - u leest goed: zés tegenover dértien - kon de thuisploeg een miraculeuze comeback maken. Coach Vansnick had met de amper 16-jarige Kaat Cos aan de opslag zijn laatste reddingsboei in de strijd geworpen. Zij deed het foutloos, zij maakte het onmogelijke waar.

De eerste waarschuwing kwam er al in de eerste set. Toen raasde Charleroi - na 18-14 voor de ploeg uit Beveren - nog gevaarlijk dichtbij naar 22-22. In de tweede set was de kloof reeds bij 14-9 gemaakt. 2-0 voorsprong in de setstanden, straks nog eventjes iets drinken en dan snel naar huis, dachten de supporters. Het liep helemaal anders. De tweede verwittiging was nog steviger. De foutenlast steeg bij Asterix Avo naar een ongekende hoogte. Charleroi verdedigde hartstochtelijk en vocht zich naar de tiebreak en de 6-13 voorsprong. Het vervolg kent u ondertussen. Ontreddering bij de Waalse ploeg. Opluchting bij kapitein Manon Stragier en haar ploeg.

Foutenlast door gebrek aan geduld

“We komen verschrikkelijk goed weg”, klinkt Manon Stragier nog helemaal van slag. “Heel blij dat we dit nog hebben rechtgezet. We stapelden de fouten op, we kwamen te vaak niet uit een rotatie, hun opposite Lucia Fresco konden we niet afblokken. Dit moeten we snel vergeten, maar tegelijkertijd ook de gepaste lessen trekken uit dit dramatisch vertoon. Deze match hadden we vorig jaar gegarandeerd verloren. Nu niet, dat is het positieve dat we moeten onthouden vooraleer we volgende week naar Oostende trekken.”

“Onze fouten kwamen er door de frustratie die almaar groeide tijdens de match”, verklaart coach Vansnick. “In zo’n confrontaties moet je het geduld opbrengen om te kunnen scoren, want Charleroi verdedigde ontzettend goed. We vochten tegen onszelf. Op 11-14 bracht ik Kaat Cos op het veld. Eindelijk werd de service zonder fouten uitgevoerd. Samen met een goede organisatie in de tegenaanval hebben we het gered. We hebben gewonnen, maar dit voelt aan als een verlieswedstrijd. Er waren te veel storende fouten.”