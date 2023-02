Mira Juwet was even hoofdcoach bij Haasrode Leuven nadat Pascal Gora opstapte: “Nieuwe coach neemt deze week over”

“Wat er gebeurd is, is moeilijk te analyseren. Emotionele reacties die leiden tot beslissingen waar we niet veel aan kunnen doen”, stelt Mira Juwet. “Vorige week maandag hebben Pascal en Jurgen de boodschap gekregen dat de samenwerking voor volgend jaar gestopt werd en vorige woensdag hebben ze dan na ongenoegen zelf beslist om de samenwerking meteen te stoppen.”

“Iets dat ook zwaar valt binnen de groep? Dat is inderdaad nooit leuk nieuws en het was heel plots, dus het sloeg wel even in. Maar we hebben vrij snel nadien samen gezegd van dat we nu voor elkaar en met elkaar zullen moeten werken. Dat hebben ze ook gedaan. De kracht van het team om als team te werken is nu wel goed naar voor kunnen komen.”

Nog steeds gemotiveerd

In alle hectiek nam Juwet vorig week over. “Aangezien ik de ploeg goed ken, heb ik eenmalig de training, coaching en gameplan op mij genomen. Het liep wel goed. Oudegem (3-0-nederlaag) is vooral fysiek een pak sterker dan ons, maar we hebben ons goed verweerd en bleven enthousiast spelen. Na zo’n week was het belangrijkste dat we toonden dat we samen vochten en dat we nog steeds gemotiveerd zijn om alles te geven.”

“Vanaf deze week zal iemand nieuw overnemen tot het einde van het seizoen.” De naam van de nieuwe coach werd tot dusver nog niet bekendgemaakt. “Vooral zorgen dat de rust terugkeert? Klopt en dat we het seizoen hopelijk positief kunnen verderzetten.”

“Hoe ik vooruitkijk op komend weekend tegen Jaraco LVL Genk? We spelen eindelijk nog eens een thuismatch, dus dat is ook al leuk! Verder zullen we zien welke invloed de nieuwe trainer op de speelsters heeft, maar ik vermoed dat als we spelen zoals vorig weekend en blijven voor elkaar hard werken, dat LVL zeker niet gerust kan zijn. In de heenwedstrijd in LVL waren wij absoluut niet goed. Een van onze slechtste matchen van de heenronde, dus daar hebben we zeker nog iets tegen recht te zetten”, besluit Juwet.

UPDATE

Woensdagmiddag werd de naam van de nieuwe coach dan toch bekendgemaakt: Sanne Guelinckx neemt de rest van het seizoen over.