Mira Juwet en Haasrode Leuven geven titel dan toch nog uit handen en moeten barragematchen spelen: “De teleurstelling is echt enorm”

“Het was een emotionele rollercoaster”, zegt Mira Juwet. “De laatste match tegen Zoersel heeft extreem veel kantelpunten gehad, waardoor het moeilijk is om de match met één gevoel te beschrijven.”

“Als je naar de hele match kijkt, zal het zeker op verschillende vlakken wel eens misgelopen zijn, maar de momenten dat het moest, bij de setballen, liep het mis tijdens het afmaken. De durf om een bal tegen de grond te slaan, misten we en we speelden op die momenten te braaf. Een verklaring daarvoor heb ik eigenlijk niet. Dat was iets dat we in Stekene ook al zagen. Misschien is het dan toch dat we te veel druk voelden. Geen idee.”

Heel seizoen aan de leiding

“Het is zeker een hele zware pil om te slikken. De teleurstelling is echt enorm. We hebben hier de laatste weken en maanden echt een doel van gemaakt. We hebben een heel seizoen aan de leiding gestaan. Het doet enorm veel pijn om dan met twee punten verschil elke set te verliezen in de beslissende match.”

“Ik denk zeker niet dat het een gebrek aan concentratie is. We wisten dat we met een uitwedstrijd in Stekene en een thuiswedstrijd tegen VC Zoersel twee moeilijke opdrachten kregen. Helaas hebben we het nog uit handen gegeven, maar buiten het feit dat we het op de belangrijke momenten niet konden afmaken, heb ik er geen verklaring voor.”

Quote We willen tonen dat we een heel jaar hard gewerkt hebben en het wel verdienen om naar Liga A te gaan Mira Juwet

“We hebben nog twee barragematchen af te werken tegen Michelbeke. Het zal niet gemakkelijk zijn om opnieuw positief te starten, maar we willen tonen dat we een heel jaar hard gewerkt hebben en het verdienen om naar Liga A te gaan. Ik zou ook graag mijn carrière afsluiten met een winstgevoel, maar dat zal niet gemakkelijk zijn.”

“Michelbeke is dan wel laatste geworden in Liga A, maar het is zeker een sterke tegenstander. Het zal zeker niet makkelijk spelen worden. Het zal wel voor het eerst zijn dat wij als underdog kunnen spelen. Dat hebben we dit jaar nog niet vaak meegemaakt, dus dat zou moeten zorgen voor een meer bevrijd spel. Ik ken de club van Michelbeke ook goed en weet dat er meer druk bij hun zal liggen dan bij ons”, besluit Juwet.

