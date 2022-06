Milou Janssen en HB Sint-Truiden verliezen titelstrijd in en tegen Fémina Visé: “We speelden te krampachtig om aanspraak te kunnen maken op de titel”

Snel kon de thuisploeg een kloofje slaan, maar een uitmuntende Milou Janssen hield Sint-Truiden het eerste kwartier nog in de wedstrijd. Het zat ook niet mee voor de Haspengouwse girls, want een vijftal keer vlogen de schoten tegen de paal of de dwarsligger. Ook een strafworp en de rebound werd gemist. Visé met een uitstekend trio Loes Van de Wal, Diane Houben en Céline Clermont kon uitlopen tot 17-9 bij de rust.

Met treffers van Schepkens, Marteleur en opnieuw Schepkens kon Sint-Truiden knagen aan de achterstand, maar de hoop op een terugkeer werd snel de grond ingeboord. Visé bleef heersen en het feest kon losbarsten.

Ontgoocheling bij Milou Janssen en T1 Richard Curfs

“Na de uitschakeling in de beker van België tegen de latere bekerwinnaar Initia Hasselt konden we het seizoen toch nog in schoonheid eindigen met een titel”, begon een aangeslagen Richard Curfs, na de zware nederlaag. “We konden ons eigen spel nooit opdringen. Speelden de zenuwen een grote rol? Blijkbaar hadden de meisjes toch last van titelstress, maar gezien we in het verleden twee titels en bekers op ons palmares konden schrijven, zou dit niet mogen gebeuren. We konden nooit geen aanspraak maken om Visé pijn te doen. Jammer. Ik beleefde mooie jaren in Sint-Truiden, maar afscheid nemen zonder prijs doet pijn”, besloot Curfs, die volgend seizoen aan de slag gaat bij de mannen van Bevo.

“We speelden te krampachtig”, zei een ontgoochelde Milou Janssen. De 31-jarige Nederlandse speelde een sterke partij en werd topschutster met acht doelpunten. “Snel kon Visé die belangrijke kloof slaan en bij de rust wisten we al dat het moeilijk ging worden. Ach, we hebben vanavond hier tegen Visé niet de titel verloren. In de play-offs verloren we in Eupen en speelden we gelijk tegen Initia Hasselt. Dat had nooit mogen gebeuren. We moeten de hand in eigen boezem steken over het verlies van de titel.”

“Het was mijn laatste wedstrijd”, weet Janssen. “Na 26 jaar handbal is het genoeg geweest. Tijd voor andere dingen in het leven. Ik ben afkomstig uit de buurt van Maastricht, maar mijn vriend is Belg. Tja, we wonen nu in Maasmechelen. Voor de liefde moet je dingen opofferen (lacht). Of we toch nog ons seizoen met een feestje gaan afsluiten? Er was op voorhand iets voorzien in Sint-Truiden. De ontgoocheling is natuurlijk groot bij iedereen die Sint-Truiden een warm hart toedraagt, maar we gingen met zijn allen nog samen iets eten, want tenslotte hebben we toch met als ons blessureleed een mooi seizoen gespeeld.”

Uitblinkster Loes Van de Wal

Enkel lachende gezichten bij Fémina Visé. Een hoofdrol was weggelegd voor de Nederlandse Loes Van de Wal, die twaalf keer raak trof. “Ik ben zeker blij met mijn doelpunten, maar wie scoort is niet belangrijk. Deze titel is de kers op de taart, na een zwaar seizoen. In de bekerfinale verloren we van Initia Hasselt. Als topteam moesten we dat rechtzetten tegen Sint-Truiden. Ik had de meisjes uit Zuid-Limburg sterker verwacht. Al moet ik wel zeggen dat we ijzersterk voor de dag kwamen. Zowel in defense als bij de aanval waren we top. Iedereen droeg zijn steentje bij en collectief zeker een glansprestatie. Of ik volgend seizoen blijf? Absoluut. Niet evident hoor, want ik woon in Venlo en toch iets meer dan een uurtje rijden. Gelukkig werk ik in Geleen en is het gemakkelijker om van daaruit naar de trainingen te komen. Nu is het tijd om de riem af te gooien. Eerst enkele dagen feesten (lacht) en dan genieten van een welverdiende vakantie.”

Fémina Visé: Van de Wal 12, Clermont 8, Houben 5, Carabin 5, Himberlin 2, Bearzatto 1, Le Brigand 1.

HB Sint-Truiden: Janssen 8, Haegemans 4, Schepkens 4, Macours 2, Marteleur 2, Putzeys 1, Lamotte 1.