Milicevic (AA Gent) over groeibriljant Orban, die nu ook vrije trappen scoort: “Binnenkort gaat iederéén hem kennen”

voetbalHet opmerkelijkste exploot van Gift Orban in Waregem waren niet z’n vier goals, iedereen weet dat hij ongelooflijk makkelijk scoort én Zulte Waregem ongelooflijk slecht verdedigt, maar wél zijn vrije trap. Dat stukje talent van de Nigeriaan hadden buitenstaanders nog niet gezien, maar wist men op het Gentse oefencomplex in Oostakker uiteraard wel.

Orban ging in Waregem ostentatief achter de bal staan. Geroezemoes op de tribunes, zou hij dát ook kunnen? De bal ging staalhard voorbij Bossut in doel. Ja, dus. “Met de technische staf hadden we al langer gezien dat hij dat kon”, aldus assistent-coach Danijel Milicevic, toch een autoriteit op vlak van vrije trappen. “Hij heeft een heel goeie trap vanop afstand, net buiten de zestien. Zijn ballen maken heel veel snelheid, dat is altijd moeilijk voor een doelman. De coach had hem al langer op het papier van de standaardsituaties gezet.”

Toch duurde het nog even – acht matchen om precies te zijn – eer hij het mocht proberen. “Het was al een tijdje geleden dat we op een vrije trap scoorden. Ik geloof dat het eentje van Sven Kums was, maar we geluk hadden dat die bal afweek. We hadden al specialisten, maar scoorden er niet op. De andere jongens gaan hem daar nu ook in vertrouwen, we hebben er het laatste nog niet van gezien. Het is overigens altijd beter van iemand die in een goeie flow zit, te laten trappen.”

Volledig scherm Danijel Milicevic trapt geregeld zelf nog een balletje op training bij AA Gent. © BELGA

De inherente traptechniek is overduidelijk aanwezig bij Gift Orban. “Zijn techniek is heel goed, ook al is die niet alledaags. Op Westerlo scoorde hij twee goeie goals en intussen maakte hij zijn eerste doelpunt met links ook al. Zijn mindere voet moet hij wel nog wat bijschaven. We hebben een paar keer alleen met hem op afwerken getraind, maar door de opeenvolging van wedstrijden, is dat niet altijd mogelijk. Schietoefeningen zijn altijd iets gevaarlijker voor spierblessures.”

Stap hogerop

Intussen droomt Orban al van de stap hogerop. “Dat hij droomt van de Premier League? Hij moet weten dat dat écht nog een ander niveau is. Hij heeft nog veel marge om te verbeteren. Als hij de juiste mentaliteit heeft en zo doorgaat, dan gaat iederéén hem kennen. Hij past zich snel aan de competitie en de ploeg aan. Hij is ook heel extravert, wil met iedereen knuffelen, lachen en grappen maken. Hij geeft echt extra energie aan de groep. Het is een speciale, maar dan op een goeie manier.”

