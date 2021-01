Milica Radovic blikt terug op woelige dagen bij Saturnus Michelbeke: “Van droefheid naar blijheid”

VOLLEYBAL LIGA VROUWENSaturnus Michelbeke neemt het na een week die bol stond van de gemengde gevoelens zaterdagavond op tegen rode lantaarn Antwerp. Die laatste plaats van de Antwerpenaren zegt evenwel niks, want net als Saturnus werkte Antwerp dit seizoen nog maar één wedstrijd af. Beide ploegen zijn in principe aan elkaar gewaagd. De vraag is echter hoe het zit met de mindset van de Michelbeekse speelsters nadat ze eerst te horen kregen dat de ploeg zou stoppen, maar dinsdagavond toch het verlossende nieuws kwam van de doorstart. “Onze droefheid is omgeslagen in blijheid”, benadrukt de Servische sterspeelster Milica Radovic.

Hoekaanvalster Milica Radovic is inmiddels al aan haar vierde seizoen toe bij Saturnus Michelbeke en heeft er van de huidige kern de langste staat van dienst. Radovic traint er ook de de jeugd. “Dit is hier niet gewoon een club voor me, dit is familie van me geworden. En dat betekent echt veel als je zo ver van huis zit. De mensen die deze club dragen, doen dat met zoveel passie, emotie en liefde dat het aandoenlijk is. Ik had het heel moeilijk, nadat bekend raakte dat we zouden stoppen op het hoogste niveau. Maar gelukkig kwam er heel snel verlossend nieuws. Ik ben blij dat de commotie nu wat achter de rug is. Nu kan er gepraat worden met het oog op de toekomst. Ik kan daar nog niet op vooruitlopen”, vertelt Radovic.

Goed gevoel

De Michelbeekse sterspeelster heeft niet het gevoel dat de voorbije week een zware impact heeft gehad op de voorbereiding van de wedstrijd tegen Antwerp. “Integendeel, ik had een heel goed gevoel bij de trainingen. Weet je, we snakken er allemaal enorm naar om weer wedstrijden te kunnen spelen en met het goede nieuws van de doorstart in ons achterhoofd kunnen we ons volledig smijten voor die toch wel belangrijke match tegen Antwerp.”

“Wat de rest van ons seizoen nog zal brengen, kan ik eerlijk gezegd moeilijk voorspellen”, aldus nog Radovic. “Uiteraard zullen we er elke wedstrijd voor vechten en ons best doen, maar het coronaspook loert achter elke hoek en dat maakt het toch wel moeilijk”, aldus Radovic, die in de kerstperiode ook even out was met covid-19, maar intussen wel volledig hersteld is.

