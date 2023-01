Milan Vandommele (FC Mandel United): “We zullen snel de remonte moeten inzetten”

De 18-jarige Milan Vandommele, Ingelmunsternaar en student sport en beweging in Brugge, is één van de jongeren die bij de Izegemse club geregeld speelgelegenheid krijgt. “Ik begon bij de U5 van Emelgem-Kachtem, maar sedert de U8 verdedig ik de kleuren van Mandel United”, stelt de linksachter. “Met de barrages vorig seizoen kreeg ik in het eerste elftal wat speelmogelijkheden en dit seizoen zit ik vast in de A-kern. Gezien we een grote kern hebben, moet ik me vaak tevreden stellen met invalbeurten. Toch sta ik zeker niet aan de klaagmuur, want dit seizoen kreeg ik ook al enkele basisplaatsen. Meestal op de linksachterpositie, maar als middenvelder werd ik wel opgeleid. Voor mij is het een fantastische ervaring om in eerste nationale speelkansen te krijgen en met een dergelijke groep te kunnen trainen. In het begin van het seizoen werden we met onze beloftenploeg enkele matchen voor de leeuwen gegooid. Ondanks de zware verliescijfers in die duels was dat voor alle jongeren toch iets unieks.”