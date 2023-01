Milan Van den Haute-Stan Dens, de nieuwe Belgische kampioenen ploegkoers U19, starten wegseizoen in Nokere

In deze ploegkoers voor U19 reden ook de vrouwen elites mee. In die categorie waren er maar drie koppels. Te weinig om apart te ploegkoersen. Zodat de 22 junioren (elf teams) samen mochten koersen met onder meer Lotte Kopecky en Shari Bossuyt, bij de vrouwen de regerende wereldkampioenen in de koppelrit. Hun inbreng was zonder meer beslissend. Bij de junioren draaide dit BK uit op een felle tweestrijd tussen Dens-Van den Haute en Tom Crabbe-Nicolas Aernouts. Toen Kopecky na de zevende van tien tussenspurten in de aanval trok pikte Dens meteen aan. Het kostte veel moeite – Crabbe-Aernouts hingen lang op twintig meter – maar diep in de finale versierden Kopecky-Bossuyt en Van den Haute-Dens een winstronde.

Bijten

“Ik zat vaak bij Lotte in de baan en moest bijten om bij haar te kunnen blijven”, gaf Stan Dens toe. “Milan heeft eens een gaatje moeten dichten. Niettemin draaiden we heel goed rond. Waardoor we uiteindelijk toch die winstronde pakten. En de daaraan verbonden driekleur. Er kunnen in onze samenwerking tijdens de koppelkoers zeker nog wat dingen verbeteren. Onder meer de sprinten moeten nog beter uitkomen. Door meer samen te rijden kunnen we enkel maar beter worden.”

Nokere

Wellicht zal bondscoach Nicky Cocquyt de Belgische kampioenen meenemen naar zowel het EK als het WK voor junioren. Respectievelijk in het Portugese Anadia (11-16/7) en het Colombiaanse Cali (23-27/8). “Dat zal afhangen van selecties en van de vorm van het moment”, reageerde Van den Haute. “We zullen ons best doen om er bij te zijn. Met vier titels mag ik zeggen dat mijn pistewinter geslaagd is. Vanaf nu gaat mijn focus richting het wegseizoen. Mijn debuut is net als vorig jaar voorzien tijdens Nokere Koerse van zaterdag 11 maart.”

Daar worden Van den Haute (Avia-Rudyco) en Dens (Olympia Tienen) tegenstanders. Aan de start van deze UCI-koers met vijftien kilometer kasseien komen vijftien Belgische en tien buitenlandse ploegen.