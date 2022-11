Milan Van den Haute-Jasper Bertels winnen AVS-Cup U23: “Bij mijn eerste deelname: fantastisch!”

Milan Van den Haute en Jasper Bertels wonnen de Gentse Toekomstzesdaagse. Ze legden in de ploegkoers van zaterdag de basis door met een ronde voorsprong de gele trui te pakken. In de finale zondagmiddag hield het duo, ondanks een hindernisvolle koppelrit, toch stand.

“Zaterdag een superdag”, glunderde Van den Haute in de gele trui. “Allebei zelfs. Ik viel nooit stil, mijn motor sloeg nu echt aan. Denk dat dit het ideale scenario is: met een ronde voorsprong naar de finale. Gezien de vorm die we hebben zal het zondag wel goedkomen.”

De junior uit Oudenaarde kon zaterdagavond niet weten wat er in die finale allemaal zou gebeuren. Na ongeveer een derde wedstrijd kwam Van den Haute bij een aflossing ten val. “Gesukkel”, vloekte de pion van Avia-Rudyco. “Denk dat ik bij die aflossing mijn stuur meenam. Vandaar de val. Waarvan ik toch even moest bekomen. Want knie en heup, twee zwakke punten, werden geraakt.”

Fietswissels

Intussen moest maatje Bertels voortdurend in de baan blijven. Na een paar ogenblikken bekomen op een stoel sprong Van den Haute weer op de fiets. Toch was de miserie nog niet voorbij. Even later nam hij een andere fiets en tien ronden later wisselde hij weer van fiets. “In de bochten hoorde ik wat gerammel aan de fiets. Het leek mij veiliger om mijn reservefiets te nemen.”

Veel hindernissen en uiteraard kwam er ook nog een aanval op de leidersplaats. Stan Dens en Tom Crabbe zagen vijftig ronden van het einde het moment rijp om in de aanval te gaan. Ze reden twintig rondjes met een halve baan voorsprong aan de leiding. Van den Haute en Bertels weerden zich als duivels in een wijwatervat en zaten twintig ronden van het einde weer in het wiel van de dragers van de groene puntentrui.

Sterkste duo

“Het was knokken, voor mij vooral op adrenaline”, gaf Van den Haute toe. “Dertig ronden alle hens aan dek. Dat we de aanval van Stan en Tom konden rechtzetten bewijst dat we één van de sterkste duo’s in deze Toekomstzesdaagse waren. Ik gun Stan en Tom die puntentrui. Daar hebben ze voor geknokt. Het was een prachtige strijd. Dat ik bij mijn eerste deelname deze AVS-Cup U23 kan winnen is gewoon fantastisch.”