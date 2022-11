Milan Van den Haute in ‘t Kuipke de snelste over 500 meter: “Zege in dit nummer is een opsteker”

Milan Van den Haute (17) heeft in ‘t Kuipke z’n eerste wedstrijdzege beet. In de AVS-Cup U23 zette hij met maatje Jasper Bertels de tijdrit over vijfhonderd meter op z’n naam. Even voordien reed hij ook een betere puntenkoers. Van den Haute-Bertels staat in de tussenstand tweede op elf punten van Tom Crabbe-Stan Dens.

Achtste tijdens de puntenrit van de openingsavond, zevende op de tweede avond, vijfde donderdagavond. Het gaat vooruit voor Van den Haute, één van de junioren tijdens deze beloftenzesdaagse. “Dinsdag had ik wat te laat gegeten, tijdens de puntenkoers had ik last van mijn milt”, blikte de renner uit Oudenaarde terug naar de eerste avond. “Ik geraakte niet echt in mijn ritme. Woensdag ging het al wat beter, maar er moest tactisch nog wat bijgeschaafd worden. Vandaag voelde ik dat ik beter in mijn ritme zat. Ik probeer altijd aanvallend te koersen. Het is enkel nog wat zoeken naar de juiste momenten.”

Goeie piste

Toch klom Van den Haute met maatje Bertels halfweg de Toekomstzesdaagse naar de tweede plaats. Dankzij winst in de vijfhonderd meter, een zege die het duo twintig punten opleverde. “Die vijfhonderd meter ligt me”, gaf Van den Haute toe. “Voor dat nummer is dit ook een hele goeie piste. Ik heb weinig last van de kracht in de bochten, ik kan mijn snelheid aanhouden. Maar ik moet wel toegeven dat de overwinning in dit nummer, na een moeilijke start van deze jongerenzesdaagse, een opsteker is.”

Eerste koppelrit

De AVS-Cup U23 gaat vrijdagavond verder met de eerste koppelkoers. Van de organisatoren een bewuste keuze om de jonge buitenlandse pistiers de eerste drie dagen puntenkoersen te laten rijden. Van vrijdagavond is het met aflossingen te doen. “Wordt een andere koers”, blikte Van den Haute vooruit. “Als je een winstronde verovert pak je in het algemeen klassement een ronde voorsprong. Het wordt opletten wie wanneer gaat. Jawel, denk dat ik al een beetje zicht heb op de betere ploegen. Ben Wiggins verwacht ik, de Nederlanders Abma-Willemsen zijn in orde, die Zwitser Weiss maakt al drie dagen indruk, ook de Brit Brennan wordt te duchten. De Italianen zullen voor een winstronde gaan, al lijkt dat duo vooral afwachtend te koersen.”