Milan Van den Haute Belgisch omniumkampioen: “Het koningsnummer van deze pistekampioenschappen”

Milan Van den Haute mikte maandag op de Belgische titel in het omnium en pakte die driekleur met bravoure. Avia-Rudyco-ploegmaat Stefen De Schuyteneer haalde zilver, Tom Crabbe brons. Van den Haute veroverde vrijdag ook al goud in de individuele achtervolging.

Uiteraard begon Milan Van den Haute met een plannetje aan de vierkamp. “In de scratch hoopte ik dat niemand een winstronde zou pakken vandaar dat ik van bij de start probeerde te controleren”, begon de tweedejaarsjunior zijn BK-verhaal. “Toen Victor Vaneeckhoutte en Nolan Huysmans in de aanval trokken zat ik wat vast. Zij konden een winstronde pakken. Ik heb ervoor gezorgd dat ik de sprint van het peloton won. Dankzij de derde plaats in het eerste nummer van het omnium stond ik niet ver achter.”

Vier punten op Vaneeckhoutte, twee op Huysmans. Daarna volgden de temporonden. De Schuyteneer sloeg twintig ronden voor het einde van deze tweede discipline een gat en stond dat niet meer af. Achter hem was de chaos groot. Uiteindelijk werd Van den Haute als tweede gezet, Crabbe als derde. “De jury heeft alles enkele keren moeten herbekijken”, ging Van den Haute verder. “Als enige ben ik niet gedubbeld door Steffen. Dus vond ik dat ik de laatste twee punten moest krijgen. Die kreeg ik niet. Maar alle anderen kregen een verliesronde. Ik niet. Vandaar dat ik toch tweede was in die temporonden.”

Speelbaar

Ook in de afvalling, het derde nummer, koos De Schuyteneer voor de aanval. “Toen ik hem zag vertrekken dacht ik vooral aan de lange puntenkoers die nog volgde”, beweerde Van den Haute. ”Steffen kwam door winst in die afvalling slechts twee punten dichter. Toch was in de afsluitende puntenkoers alles speelbaar. Om de tegenstand onder druk te zetten ging ik meteen in de aanval. Zo werd mijn voorsprong na twee van de acht tussenspurten al wat groter. Denk dat ik achteraf mag zeggen dat ik in de puntenkoers de snelste was.”

Voor de kerel uit Oudenaarde een prestigieuze Belgische titel. Uitkijken wat hij op internationaal vlak in dit omnium waard is. “Voor mij is dit omnium het koningsnummer van deze nationale pistekampioenschappen”, besloot Van den Haute. “Omdat ik het Belgisch record heb is de individuele achtervolging voor mij ook wel een speciaal nummer, maar naar dit omnium wordt meest gekeken.”