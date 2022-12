Milan Van den Haute begint aan de piste-BK’s: “Titel verlengen in de achtervolging, maar omnium het hoofddoel”

Vrijdagavond (23/12) starten in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx voor de jeugd de Belgische pistekampioenschappen. Tweedejaarsjunior Milan Van den Haute (17) gaat in de individuele achtervolging op zoek naar de titel. Als Belgisch recordhouder is hij topfavoriet.

“Ik ga voor de titel, maar een verbetering van mijn record zal er wellicht niet inzitten”, vermoedt Van den Haute. “De piste in Gent is een stuk trager dan een aantal buitenlandse wielerbanen. Bovendien heb ik me er ook niet echt specifiek op voorbereid. Want ik vind het BK omnium van volgende maandag het belangrijkste van deze pistekampioenschappen. Vrijdagavond probeer ik een zo goed mogelijke chrono te halen. Over de drie kilometer klokte ik vorig jaar in Gent 3’21. Misschien kan ik die persoonlijke besttijd scherper zetten.”

Met 3’14”606 is Milan Van den Haute Belgisch recordhouder. Die chrono lukte hij afgelopen zomer tijdens het Europees kampioenschap in het Portugese Anadia. “Vrijdagavond verwacht ik dat Tom Crabbe en Nolan Huysmans in mijn buurt zullen komen”, gaat de pion van Avia-Rudyco verder. “Inderdaad, ook mannen die aan de Topsportschool zitten. Voor het omnium maandag komen daar Steffen De Schuyteneer en Stan Dens bij. Dat omnium is het hoofddoel van deze BK’s. Intussen weet ik hoe ik de diverse disciplines moet aanpakken.”

Zesdaagse Rotterdam

Recent mocht Van den Haute een unieke ervaring opdoen. Hij kreeg de kans bij de profs de zesdaagse van Rotterdam te rijden. “Op maandagavond kreeg ik telefoon met de vraag in te vallen”, blikt de kerel uit Oudenaarde terug. “Ik heb niet onmiddellijk ja gezegd. Eerst heb ik even overleg gepleegd met mijn trainer. Om uit te kijken of zo’n lastige week paste in mijn programma richting de Belgische pistekampioenschappen. Ik kreeg groen licht, maar met het advies om niet te proberen mee te koersen. Niet al te diep in het rood gaan, die raad kreeg ik voor de start. Dat is gelukt. Ik heb wel ervaren dat het bij de profs bijzonder snel gaat.”

Om in Rotterdam mee te doen moest Milan Van den Haute enkele examens uitstellen. “Op zondag eindigde de zesdaagse, maandag en dinsdag heb ik mijn examens afgewerkt”, verduidelijkt hij. “Inderdaad, in Rotterdam heb ik gestudeerd. Nu de examens gepasseerd zijn kan ik me focussen op de pistekampioenschappen.”