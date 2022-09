Milan Troonbeeckx (Thes Sport): “Broodnodige en verdiende overwinning tegen KSK Heist”

Sterke Milan Troonbeeckx

“Absoluut. Deze zege was broodnodig om niet in de problemen te geraken”, opende Milan Troonbeeckx. “Vier op negen of één op negen is een wereld van verschil. Buiten de eerste tien minuten waren we baas. De vroege achterstand bracht ons niet in de problemen. We toonden grinta en een geweldige mentaliteit. Ook een pluim voor onze aanvaller Bertaccini, want met zijn drie doelpunten werd hij toch de held van de wedstrijd. Of ik tevreden ben over mijn eigen prestatie? Ik zet mij altijd voor de 100% in, maar er zit nog progressie in. Ik wil zo snel mogelijk mijn stempel drukken.”