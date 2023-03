Milan Smits (U23 Antwerp) kijkt uit naar duel met leider Patro: “De jeugd krijgt hier kansen”

Lotto Volley Liga Adam Bartos (Maaseik) na de winst tegen Menen: “In Gent moet het beter”

Greenyard Maaseik heeft zich woensdag niet verslikt in Menen. Al zat er dat na de eerste set wel aan te komen. De Maaslanders waren niet bij de les en daar profiteerde Menen optimaal van. Pas vanaf de derde set kwam Maaseik op toerental. “Net op tijd, hé”, lacht Adam Bartos. “Het was in het begin van de wedstrijd niet goed. Waarom? Omdat we met de verkeerde ingesteldheid gestart zijn. Winnen tegen Roeselare is geen rode loper. Dat was duidelijk.”