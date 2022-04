Milan Sinnaeve en Diksmuide B zijn zeker van behoud: “Een klein feestje in de kleedkamer”

“De partij in Roeselare begon nochtans met een valse noot, ondanks onze goede start”, laat de jonge Milan Sinnaeve weten. “Na twintig minuten stonden ze al op een dubbele voorsprong, nadat twee afstandsschoten doel troffen. We probeerden de rust te bewaren en dat loonde na de pauze, toen we drie keer op rij wisten te scoren en zo de overwinning naar ons toe trokken. Er lag heel wat ruimte in de Roeselaarse afweerlinie, die we in de tweede helft vlot wisten uit te buiten.”

De driepunter kwam er na zes nederlagen op rij, maar betekent wel dat Diksmuide niet lager dan de twaalfde plaats kan zakken en zo zeker is van het behoud in derde provinciale. “In de kleedkamer ontstond er een klein feestje”, vervolgt Sinnaeve. “Al waren we vooral opgelucht dat we twee speeldagen voor het eind in onze doelstelling slaagden. Het was een lang en lastig seizoen voor ons, waarin we steevast moesten opboksen tegen oudere en meer ervaren spelers. Wij konden niet anders dan voetballend het verschil te maken en daar zijn we op cruciale momenten in het seizoen in geslaagd.”

Voluit eigen gang gaan

Diksmuide B heeft nog een tweeluik tegen Keiem en Komen-Waasten voor de boeg, vooraleer het seizoen in de geschiedenisboeken verdwijnt. “Dat we zeker zijn van het behoud betekent niet dat we in die twee matchen zomaar cadeautjes zullen uitdelen en wat gaan uitbollen. Integendeel: we kunnen nu voluit onze eigen gang gaan, zonder dat we krampachtig het klassement in oog moeten houden. Zeker tegen Keiem willen we dit weekend winnen. Een derby leeft altijd in de groep. Het is een korte verplaatsing voor ons. In de heenronde werd het een nipte 1-0-overwinning voor ons, maar deze keer wordt het een andere wedstrijd, op hun kleine en moeilijk bespeelbaar veld", aldus Sinnaeve tot besluit.

Derde provinciale A: Sporting Keiem – SV Diksmuide B: zondag 24 april om 15 uur.

Lees ook: meer provinciaal voetbal