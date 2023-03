Milan Paulus trekt na opwarmer in Taiwan naar de Volta Limburg Classic: “Interessante test met het oog op de heuvelklassiekers”

basketbal bnxt-league T1 Raymond Westphalen (Limburg United): “Met vertrouwen naar Landstede Hammers, na verdiende zege bij Aris Leeuwarden”

Na twee nipte nederlagen op rij boekte Limburg United bij Aris Leeuwarden een eerste uitzege in Elite Gold. De boys van succescoach Raymond Westphalen namen een verbluffende start. Vielen even stil in het derde quarter, maar konden met een goed gevoel de busreis aanvatten, na een 75-88-overwinning.