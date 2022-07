Milan Paulus start met ambitie in de Giro Ciclistico della Valle d'Aosta: “Ik pik mijn ritjes uit”

Wielrennen beloftenHij had graag de Giro d’Italia U23 gereden, maar toen was er geen plaats voor Milan Paulus in de selectie van Lotto-Soudal. Een maand later mag de Truienaar toch naar Italië waar hij woensdag start in de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta, een vijfdaagse rittenkoers. Paulus start met ambitie, vooral dan om zijn kans te gaan in een rit. “We hebben in onze ploeg kanshebbers op eindwinst, ik wil mijn ritje eruit pikken”, vertelt Paulus die op stage naar Frankrijk trok.

Je moet het hem nageven: Milan Paulus is een werker die niets aan het toeval overlaat. Toen hij in juni te horen kreeg dat hij niet geselecteerd was voor de Baby Giro, ook al was dat een duidelijk doel, bleef de belofte uit Velm niet bij de pakken zitten. Hij formuleerde meteen een aantal doelen waaronder het BK ploegentijdrit. Die ambitie zette Paulus begin juli kracht bij door met Lotto-Soudal de titel te pakken. Een tweede doel was de pittige Italiaanse rittenkoers in Aosta. Daar start hij woensdag naast een twintigtal andere Belgen.

Kandidaat-winnaars

“Mijn ploeg start met duidelijke ambities”, vertelt Paulus. “We hebben renners die kans maken op de eindzege.” Zonder namen te noemen, heeft hij het duidelijk over Lennert Van Eetvelt, recent nog ritwinnaar en tweede in de Giro U23 en William Junior Lecerf , vierde in dezelfde wedstrijd. Paulus heeft zelf ook ambities, niet voor het eindklassement, hij wil zich tonen in een aantal ritten. “Als ik in vorm ben, moet het parcours le liggen”, aldus de Zuid-Limburger die toch ook wat voorbehoud aantekent. “Ik heb de voorbije maanden mijn deel van de pech gehad. Afwachten wat het wordt.”

Meedoen voor ritwinst

Aan de voorbereiding op de Italiaanse rittenkoers zal het niet liggen, want Paulus trok speciaal naar Frankrijk waar hij een hoogtestage inlaste. “Ik was een week aan de slag in Tignes waarna ik al vijf dagen voor de start van de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta naar Italië trok. Ik heb er een aantal ritten verkend. Kwestie van het draaien en keren en de positionering onder de knie te krijgen. Ja, met een duidelijk doel. Ik heb absoluut geen ambities voor het klassement, ik hoop wel in een rit of twee mee te kunnen doen voor de overwinning. Door de ritten te verkennen, heb ik alvast een voordeel in parcourskennis.”

Lees ook: meer wielrennen