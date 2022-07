Milan Paulus en Lotto Soudal U23 pakken Belgische titel in de ploegentijdrit

Wielrennen U23Milan Paulus (Lotto Soudal U23) heeft zich in Montenaken tot Belgisch kampioen in de ploegentijdrit gekroond. De Truienaar was samen met zijn ploegmaats de beste bij de beloften. Team Elevate p/b Home Solution Soenens van ploegleider Kevin Hulsmans en de Limburgers Jonathan Vervenne en Senne Hulmans werd tweede op vijf seconden. “Het was heel erg close, tijdens de ging het voortdurend op en af, maar aan de meet was de beste tijd toch voor ons”, vertelt Paulus.

Het niveauverschil bij de U23 is groot en dat werd zondag nog maar een bevestigd in Montenaken waar Omer - Bietel - Bovy het BK ploegentijdrit organiseerde. Lotto Soudal en Team Elevate p/b Home Solution Soenens zijn de twee beste beloftenploegen van het moment, een status die de twee teams meer dan kracht bijzetten. Nummer drie EFC eindigde op ruim twee minuten van de winnaars, de laatste ploeg moest ruim dertien minuten toegeven. Een verrassing is de winst van Lotto Soudal niet, ook al durfde Milan Paulus vooraf geen geld in te zetten op de titel.

Goede finale

“Natuurlijk waren we favoriet, maar met Team Elevate p/b Home Solution Soenens ben je nooit klaar. Dat bleek zondag nog maar eens. Tijdens de tijdrit waren we soms sneller, dan weer trager. Uiteindelijk heeft een goede finale ons aan de titel geholpen”, aldus Paulus. De nationale titel in de ploegentijdrit levert geen trui op, maar Milan Paulus is er wel trots op. “Zoals dat altijd het geval is als je wint (lacht). Het is vooral belangrijk voor de eer en een goed bewijs dat we er als ploeg staan. We hebben er hard voor gewerkt en dan is zo’n beloning echt wel mooi.”

Continentaal niveau

Ook het feit dat de beloftenploeg van Lotto Soudal volgend seizoen als continentale ploeg start, zorgde voor een extra stimulans. Paulus vermoed dat hij ook in 2023 nog deel uitmaakt van de kern van de U23. “Natuurlijk wil ik graag een stapje hoger, maar ik ben niet meteen aan mijn beste seizoen bezig. Ik verwacht dan ook veel van volgend seizoen. Het continentale niveau is voor mij geen onbekend terrein, ik was er met SEG twee jaar aan de slag”, weet Paulus die volgende week aan de slag in Italië.

“Ik rijd de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta - Mont Blanc, maar eerst trek ik naar Tignes om nog wat te trainen. Ik reed dit seizoen al vaker in Italië en dat ligt me wel. Hopelijk vind ik in Aosta mijn klimmersbenen terug.”