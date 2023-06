Milan Menten trekt voor het eerst naar het Critérium du Dauphiné: “Niet echt voor spurters, maar ik pik mijn ritje toch uit”

Basketbal BNXT League MVP Kevaughn Allen loodst Leuven Bears naar knappe zege tegen Den Bosch: “Ons verhaal is nog niet gedaan”

Tegen het intrinsiek hoger ingeschatte Den Bosch leverde Leuven Bears een puike prestatie. Het resulteerde in een 80-70-zege. Dinsdag volgt de return in Nederland. De winnaar van de dubbele confrontatie mag het in de vierde ronde van BNXT-play-offs opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Charleroi en Leeuwarden (1-0).