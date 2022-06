Milan Menten rijdt in Ronde van Limburg in eigen achtertuin: “Kans dat ik mis rijd, is erg klein”

Wielrennen profsAls de renners op Pinkstermaandag in Hasselt de start nemen van de Ronde van Limburg, staat meer dan een handvol Limburgers te popelen om zich te tonen. Niet in het minst Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB) die tussen kilometer 100 en kilometer 117 zo goed als in eigen achtertuin rijdt. “Klopt, maar ik ken de aankomstzone even goed. De kans dat ik in de finale mis rijdt, is erg klein”, lacht Milan Menten.

Een jaar geleden pakte Menten de zesde plaats in de Ronde van Limburg. Een resultaat waar hij tevreden mee was, want pas tijdens de koers moest hij het sprintkopmanschap overnemen van Timothy Dupont. “Het was vooral een hoogdag voor mij. Ik heb heel vaak mijn naam gehoord”, vertelde hij toen. Het zal dit jaar niet anders zijn want Menten trekt opnieuw door eigen gouw en vlak voor de Keiberg passeert hij zelfs voor zijn eigen voordeur in Rosmeer. “De afspraak van het jaar? Ja, naast de ritaankomst in de Benelux Tour in Bilzen natuurlijk.”

Snelle finale

Het parcours van de Ronde van Limburg ziet er dit jaar anders uit dan de voorbije edities. Minder op maat van renners als Menten. “Ik vind het jammer dat er bijvoorbeeld in de slotlus rond Borgloon voor grote wegen gekozen wordt in plaats van de pittige klim. De echte finale wordt er allicht één in sneltreintempo richting Tongeren. Het is zaak van er dan nog bij te zijn want achterstand goedmaken, is zo goed als onmogelijk”, aldus Menten die wel tevreden is dat er verschillende WorldTourploegen aan de start staan.

Massasprint

“Dat maakt het voor ons een stuk makkelijker. In die zin wordt het een interessante koers voor mij. Een massasprint? Die durf ik inderdaad te voorspellen. Er is mooi volk om mee te doen voor de prijzen, ik ga er dan ook van uit dat de ploegen van de sprinters de finale willen controleren.” Rekent Menten zichzelf ook bij de kanshebbers? “Ik ben zeker niet kansloos, maar dan moeten de kaarten wel goed liggen.” Bij Bingoal Pauwels Sauces WB lijkt Menten de man voor de sprint te worden. Of het moet zijn dat Attilio Viviani, broer van, de pikorde verstoort. “Afwachten wat de ploegleiding maandag zegt, maar ze kennen mijn ambitie (lacht).”