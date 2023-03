Milan Menten is blij met derde plaats in Nokere Koerse: “De eerste twee waren gewoon sneller”

Wielrennen ProfsMilan Menten (Lotto-Dsteny) blijft de ereplaatsen binnenhalen. De Bilzenaar pakte een derde plaats in Nokere Koerse, een resultaat waarmee hij tevreden is. “We hebben geprobeerd om er een zware koers van te maken om zo de echt snelle mannen op hun limiet zitten. Dat is niet helemaal gelukt. In de slotfase moest ik van ver komen. Maar goed, ik denk ook wel dat de eerste twee gewoon rapper waren", vertelt Menten.

Na winst in Le Samyn, een tweede plaats in de GP Criquielion en een zesde plaats in de Ronde van Drenthe, voegt Milan Menten nu een derde plaats in Nokere Koerse toe aan zijn sterke seizoensstart. Na een lastige en door Lotto Dstny gekleurde koers sprintte hij op Nokereberg naar het podium. Dat was het resultaat van een strikt plan van de ploegleiding waarvoor Menten na afloop sportdirecteur Nikolas Maes uitdrukkelijk bedankte.

“Ik ben hem inderdaad dankbaar voor het wedstrijdplan dat mij opnieuw enorm in de kaart speelde”, aldus Menten. “We wilden een lastige koers om zo de snellere jongens af te matten. Dat lukte precies zoals gepland, met eerst Victor Campenaerts, toen Jasper De Buyst en in de finale Florian Vermeersch. Ik heb nog afgestopt voor Florian, want ik hoopte echt dat hij het zou halen. Toen hij in de slotmeters werd ingelopen, was het aan mij om te sprinten.”

Prima seizoensbegin

Menten sprintte opnieuw naar een knappe ereplaats en kwam als derde over de streep in Nokere. Zijn beste resultaat ooit in een ProSeries koers. “Ik ben goed begonnen aan het seizoen, met die zege in Le Samyn. Dat geeft vertrouwen, zowel aan mij als aan de ploeg. Vandaag hebben we opnieuw een heel sterke koers gereden als ploeg. De sfeer is goed in de groep en iedereen is in goede vorm. Dat belooft voor de komende klassiekers.”

Te weinig wind

Menten geniet duidelijk van zijn nieuwe ploeg en de rol die hij krijgt. Ook al was het niet altijd makkelijk om de koers hard te maken. “Er was te weinig wind om er een echt zware wedstrijd van te maken. Dat bleek al snel en daarom hebben we na 30 km onze troeven op tafel gelegd. Jammer genoeg was er de dubbele valpartij van Victor Campenaerts waardoor we in de finale een schakel misten. Maar goed, we kunnen moeilijk ontevreden zijn.”