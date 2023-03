Milan Menten hoopt te kunnen bevestigen in Nokere Koerse: “Superbenen laten spreken”

Wielrennen profsMilan Menten start woensdag als één van de kanshebbers in Nokere Koerse. De Bilzenaar pakte na zijn overwinning in Le Samyn nog een tweede plaats in de GP Criquelion en hij werd zondag nog zesde in de Profronde van Drenthe. Prima benen dus en die wil Menten op de Nokereberg laten spreken. “Je kan die koers vergelijken met Le Samyn. Ik denk niet dat ik ooit beter geweest ben, ik ben er klaar voor”, vertelt hij.

Milan Menten heeft zich nooit beter gevoeld. De overstap naar Lotto Dstny heeft de Zuid-Limburger duidelijk goed gedaan. Maar er is natuurlijk meer, want de goede resultaten van de voorbije weken komen niet zomaar uit de lucht gevallen. Toen Menten in 2018 de overstap maakte van de opleidingsploeg van Lotto naar het profpeloton, kwam hij bij het toenmalige Sport Vlaanderen-Baloise terecht. Een logische stap, want jonge talenten kunnen rustig rijpen bij de Vlaamse ploeg.

Menten toonde al meteen dat hij kon meedoen voor de prijzen. Hij reed negen keer de top tien, onder meer in zijn Ronde van Limburg waarin hij de strijd aanging met winnaar Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Nacer Bouhanni. In 2019 bevestigde hij, onder meer met een tweede plaats in de Grand Prix Criquielion, maar 2020 was een jaar om snel te vergeten. Niet alleen corona, maar ook een gezwel in de liesstreek, gelukkig niet kwaadaardig, hielden hem lange tijd van de fiets.

Wachten tot september 2021

Voor zijn eerste overwinning bij de profs was het wachten tot 30 september 2021 toen hij de derde rit in de Ronde van Kroatië won. Menten reed toen voor Bingoal Pauwels Sauces WB, het team waar bij twee seizoenen zou blijven. Vorig jaar kwam er de tweede zege: de Grand Prix de la Ville de Lillers. Op de echte doorbraak op het hoogste niveau was het wachten tot eind vorige maand toen hij als een duiveltje uit een doosje naar winst in Le Samyn knalde. Zo hard zelfs dat hij zijn schouder uit de kom trok bij het juichen.

Mannetje in zijn wiel

Woensdag kan het opnieuw raak zijn, want de aankomstzone op Nokereberg is vergelijkbaar met de finale van Le Samyn. “Vorig jaar werd ik 15de, maar toen moest ik van te ver komen”, zegt Menten. “Ik sta terecht op het lijstje van de kanshebbers, al zal het met onder meer Tim Merlier een interessante strijd worden. Is hij de snelste van het moment? Dat zal woensdag blijken, hé.” (lacht)

Quasi vanuit de anonimiteit winnen zoals dat in Le Samyn het geval was, zal wellicht niet meer kunnen. “Dat klopt. Ik merkte dat meteen bij mijn volgende wedstrijd. Ik had wel altijd iemand in mijn wiel hangen. Maar goed, dat hoort erbij”, aldus Menten, die zich na Nokere Koerse opmaakt voor de Ronde van Catalonië. Niet meteen een festijn voor spurters. “Inderdaad, maar ik heb de ploeg gevraagd om me dit seizoen regelmatig te selecteren voor rittenkoersen. Ik wil sterker worden en dat lukt daar perfect. Trouwens, er zijn wel enkele spurtmogelijkheden hoor.”

Lees ook: meer wielrennen