Milan Lanhove is nieuwste troef bij Van Eyck-Josan Team: “Keuze voor de ploeg nog niet beklaagd”

Wielrennen beloftenAmper één jaar is Milan Lanhove wielrenner. Voordien speelde hij voetbal. De overstap van de ene naar de andere sport verliep verrassend vlot. Als junior kon hij vorig seizoen al één keer winnen. Nu hij belofte is geworden, lijkt Lanhove de lijn gewoon door te trekken. In de Ronde van Luik en de Ronde van Vlaams-Brabant maakte hij indruk.

Milan Lanhove maakte als eerstejaars bij de beloften al meteen naam. Verschillende keren haalde hij de top tien tussen de eliterenners zonder contract. In Relegem strandde hij zelfs op de tweede plaats. Iedereen binnen de entourage van het team raakte onder de indruk van zijn mogelijkheden in de voorbije rittenwedstrijden.

Ploegbegeleider Guy Brancart is duidelijk. “In de Ronde van Luik zag ik Milan in de finale van zware ritten meegaan met de besten. Dat heb ik in mijn lange carrière nog niet te veel meegemaakt met een eerstejaars.”

Ook in de Ronde van Vlaams-Brabant toonde het talent uit Herfelingen karakter. Milan Lanhove bevestigt. “In de eerste rit was er al vroeg in de koers voor mij een valpartij. Men ging in de remmen en ik kon de tuimeling niet meer vermijden. Vooral de elleboog en de heup waren gehavend, maar ook de knie en de vingers deden pijn. Op de tweede dag voelde ik me goed, zodat ik startte. In de tijdrit voelde het lichaam wel stram aan.”

Keuze voor de wielersport

In feite leek Milan Lanhove niet voorbestemd te zijn voor de wielersport. “Ik speelde voetbal bij Dender, maar corona heeft me een handje geholpen. (lacht) De competitie lag maanden stil. Zolang niets doen, is evenwel niets voor mij. Ik ging recreatief fietsen. Dat beviel me zodanig dat van het ene het andere kwam. Vorig jaar stond ik op 1 juni voor het eerst aan de start van een officiële koers. Dat gebeurde als individuele renner in Passendale. Later in het seizoen won ik in Wolvertem. Deze winter stapte ik over naar de beloften. Na de ster van Zuid-Limburg contacteerde Van Eyck-Josan me met het oog op een ‘transfer’. De keuze voor die ploeg heb ik me nog niet beklaagd. Het voetbal heb ik trouwens het voorbije jaar nog geen minuut gemist. Daar heeft mijn goede campagne uiteraard veel mee te maken.”

Klimmerstype

Welk type renner is Milan Lanhove. “Ik meet 1m78 en weeg 64 kilogram. Dat lage gewicht zorgt er ondanks mijn lengte voor dat ik toch veeleer een klimmerstype ben. Dat voordeel hoop ik de komende weken verder te kunnen uitspelen. Zaterdag start ik in het criterium in Oetingen. Een criterium is uiteraard een ander gegeven, maar het is wel leuk omdat het dicht bij huis is. Daags nadien staat de Hel van Voerendaal op het programma. Later in de maand kijk ik uit naar het Belgisch kampioenschap. Het parcours in Sint-Lievens-Houtem lijkt me mogelijkheden te bieden.”

