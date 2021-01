Milan Kuypers ziet WK-selectie in rook opgaan: “Voor Jente Michels nog veel erger dan voor mij”

Milan Kuypers (17) zat op school toen vrijdagvoormiddag de schrapping van het WK veldrijden voor junioren bekend raakte. De renner van het WAC Team was zo goed als zeker van een selectie voor dat WK. “Ik vermoed dat we in Oostende zouden starten met de junioren die het Europees kampioenschap in Rosmalen gingen rijden”, vertelt Kuypers. “Daarover hadden we al eens video-call. De voorbije week zag ik de afgelasting van het WK voor junioren wat aankomen. Al had ik natuurlijk nog altijd een beetje hoop. Ik zit op school bij Jente Michels. Hij maakte een hele goeie kans op de wereldtitel. Toen de afgelasting van het WK bekend raakte, heb ik Jente moeten troosten. Hij was er het hart van in. Voor hem is deze schrapping nog veel erger dan voor mij. Het enige doel dat nog restte, is nu ook voor goed weg.”