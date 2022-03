Milan Fretin proeft gretig van het profbestaan: “Kleine probleempjes geraken opgelost”

Wielrennen profsMilan Fretin (Sport Vlaanderen-Baloise) is aan zijn eerste weken in het profpeloton bezig. De bijna 21-jarige Genkenaar heeft er al negen koersdagen opzitten en bereidt zich nu voor op het Vlaamse werk. Dit weekend is Fretin aan de slag in de Dorpenomloop in Nederland. “Ik begin steeds beter mijn weg te vinden in het profpeloton, zeker nu kleine probleempjes met mijn zadel en schoenen opgelost geraken”, vertelt Milan Fretin.

Van de negen dagen dat Fretin al wedstrijden reed, was hij zeven dagen aan de slag in Spanje. Lekkere temperaturen, een ideale opwarmer, niet? “Klopt, maar ik heb er ook mijn probleempje gehad”, zegt de Limburgse neoprof. “Gelukkig geen fysieke problemen. Ik had last met mijn zadel en mijn schoenen. Vervelend en het was toch even zoeken naar een oplossing. Een ander zeemvel bijvoorbeeld betekende het einde van de zadelproblemen.”

Leerschool

Eind februari reed Fretin Kuurne-Brussel-Kuurne, meteen zijn kennismaking met het Belgische seizoen. “De wedstrijden in Spanje waren ook stevig, maar in Kuurne had ik echt het gevoel tussen de grote jongens te mogen rijden. Ik geraakte op de Waalse stroken een beetje achterop, anders had ik wel dichter kunnen eindigen. Nu goed, ik heb de koers uitgereden, want elke kilometer tussen de profs is een prima leerschool. Trouwens, in wedstrijden zoals Kuurne-Brussel-Kuurne zijn wij eerder het kleine broertje, zeker tussen de WorldTourploegen.”

Kleine koers

Komend weekend is dat niet het geval, want in de Dorpenomloop in Rucphen is Sport Vlaanderen-Baloise het enige proteam in koers. Kwestie van de koers te dragen dan? “Rucphen is inderdaad een kleinere wedstrijd, maar daarom niet minder interessant. Het is een typisch Nederlandse koers, veel draaien en keren, kans op waaiervorming. Ik denk niet dat we de koers helemaal moeten dragen, maar we gaan wel voor een goed resultaat.”

Normaal gezien stond er dit weekend geen koers op het programma van Fretin, maar hij vroeg aan de ploeg om toch te kunnen rijden. “Ik wil ervaring opdoen en dat doe je door wedstrijden te rijden. Straks komen de interessante koersen zoals Dwars door Vlaanderen eraan en dan wil ik er staan.”

