Milan Fretin begint aan zijn klassiek seizoen in Kuurne-Brussel-Kuurne: “Focus dit seizoen op de sprint”

Wielrennen profsMilan Fretin (Team Flanders-Baloise) trapt zijn klassiek seizoen zondag af in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Genkenaar is aan zijn tweede jaar bij de profs toe. Een jaar waarin hij zich verder wil ontwikkelen. “De focus gaat naar de sprint. Ik ben niet de renner die het van een ontsnapping moet hebben, wel van mijn snelle benen”, vertelt Fretin die in de finale zijn eigen kansen mag gaan.

Eigen kansen gaan, is een principe dat meestal aan de orde is bij de Belgische ploeg van Milan Fretin. Toch stond hij vorig seizoen nog wat lager in de pikorde dan de echt snelle mannen, maar daar komt nu verandering in. Omdat onder meer Sasha Weemaes naar een ander team verkaste, hebben ze bij Team Flanders-Baloise geen echte sprinter meer en is het aan Fretin om te bewijzen dat hij die rol kan invullen. “Ik wil die kans met beide armen grijpen. Ook al zal het vooral plantrekken zijn”, zegt Fretin.

Meer kracht

Hij bedoelt dan er bij zijn ploeg geen sprinttrein klaarstaat om de afwerker van dienst in de finale te loodsen. Aanhaken bij een andere trein dus. “Inderdaad, ik weet intussen wel welke wielen ik in de gaten moet houden. En vooral, hoe hard ik moet werken om mijn plaats op te eisen. Ik ben er zeker van dat ik op dat vlak bijgewonnen heb. In kracht, inderdaad. Ik koos voor een andere voorbereiding, was vaker terug te vinden op de krachtbank. Het voelt goed, de waarden die ik trap, liggen een stuk hoger.”

Bevestigen

Toch wil Fretin niet te hoog van de toren blazen en vooral niet te snel gaan. “Mijn eerste seizoen bij de profs was vooral een kennismaking met het hoogste niveau. Met vallen en opstaan, met keuzes die beter konden, een goede leerschool dus. Dit seizoen wil ik op de eerste plaats bevestigen. En beter worden. De koersen die ik al reed, waren niet slecht, maar ik had nog te vaak pech. Jammer, want ik had de benen om mee te doen voor de prijzen.”

Fretin staat zondag voor de tweede keer aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. “Met de ambitie om uit te rijden. Vorig jaar lukte dat niet, nu wil de finale rijden. En al een eerste keer testen tussen de grote jongens. Er staan mooie namen aan de start, dus ook interessante treintjes om aan te haken (lacht).”