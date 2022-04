Milan Feys naar juniorenklassieker in Bavikhove: “Tuk op mijn eerste UCI-punten van het seizoen”

De renner uit Vinkt (Deinze) kon dit seizoen nog niet vaak een rugnummer opspelden. “Want in Villers-le-Temple, mijn eerste koers van het seizoen, liep ik bij een val een sleutelbeenbreuk op”, blikt Feys even terug.

“Een maand later kon ik in Orroir met een tiende plaats wederoptreden. En in Rollegem, in mijn eerste interclub, haalde ik als derde het podium. Die dag heb ik het in de finale slim moeten spelen. In dienst van Steffen De Schuyteneer vroeg Sil Van Daele me om op het korte klimmetje van het parcours nog eens aan te vallen. Dat deed ik. Op de top kon ik nipt aanpikken bij een tiental. Ik zat tegen de krampen en moest een paar kopbeurten overslaan. Tegen de eindsprint was ik wat gerecupereerd. Steffen won, ik werd nog derde.”

Winst in Henegouwen

Tijdens het paasweekeinde trok de renner van Avia-Rudyco naar het Henegouwse Masnuy-St-Jean. Hij zette er met voorsprong deze kermiskoers op zijn naam. Met dat vertrouwen begon hij vorig weekeinde aan de Omloop van Borsele. “Een tegenvaller”, zucht Feys. “Vroeg in de koers zat ik achter een valpartij. Daarna heb ik honderd kilometer moeten achtervolgen. Een uitslag zat er niet meer in. Ik hoopte in die Nederlandse koers nochtans mijn eerste UCI-punten te pakken. Dat is niet gelukt. Zaterdag is dat mijn ambitie.”

Mariaborrestraat cruciaal

Woensdagavond ging Feys met de auto de lus in de Vlaamse Ardennen van E3 Saxo Bank Classic verkennen. De junioren worden over Knokteberg, Hotond, Kortekeer, Station-, Kapel-, Paterberg, Oude Kwaremont, Karnemelkbeekstraat en Tiegemberg gestuurd. “De Mariaborrestraat is voor mij al een cruciaal punt tijdens de koers”, vermoedt de VTI-student automechanica. “En daarna de combinatie van Paterberg en Oude Kwaremont. De hellingen die we doen ken ik allemaal. Want ik ga vaak in de Vlaamse Ardennen trainen. Het zal er zaterdag op aan komen om in de heuvelzone zo goed mogelijk te positioneren, om zo zuinig mogelijk in de finale te geraken.”

Lees ook: meer wielrennen