Milan Feys buigt op PK het hoofd voor ploegmaat Jens Verbrugghe: “Sterkste renner haalde het”

Op iets meer dan twee ronden van het einde van dit PK sloegen Verbrugghe en Kobe Vandenhende de handen in elkaar. Maar op de klim voorbij de streep moest de renner van Isorex Verbrugghe laten rijden. Intussen had Milan Feys een tegenaanval van Sam Neerinckx gecounterd. De ploegmaat van Verbrugghe bleef even aan het wiel van de renner van Onder Ons Parike zitten, maar toen Neerinckx even een minder moment kende, knalde hij weg. Feys raapte eerst Vandenhende op, schudde ook hem af en reed solo tot bij zijn ploegmaat. “In de slotronde hebben Jens en ik heel even gepraat”, verduidelijkt Milan Feys. “We beslisten om te blijven ronddraaien en eerlijk te sprinten om de titel. Jammer genoeg kwam ik in die spurt iets tekort. Jens Verbrugghe is ook niet de eerste de beste. Ik kwam dicht bij de provinciale titel. Dat is altijd een ontgoocheling, maar de sterkste won. Dan is het gemakkelijker te aanvaarden.”