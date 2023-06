Milan Donie: “Toptijd op Ballon d’Alsace wil niets zeggen want Alpenklassieker is onvoorspelbaar”

wielrennen Hélène Hesters volgt zichzelf op als wegkampioe­ne bij de meisjes junioren: “Bevesti­ging van mijn kunnen”

Een primeur is het niet, een stunt wel. Hélène Hesters volgt zichzelf op als Belgisch kampioene bij de meisjes junioren. In Brasschaat was ze in de laatste rechte lijn sneller dan medevluchter Ella Heremans, na een aanval van 55 km. Lenny Druyts deed zo’n dubbel in 2014 en ‘15 al eens voor.