Milan D’hoe werkt als verzorger bij nationale ploeg en RSCA Futsal: “Elke spier voelt anders aan”

In het provinciale voetbal kent men Milan D’hoe al langer. Hij begon zijn actieve voetballoopbaan bij Asse. Via Meldert en Leeuwkens Teralfene beëindigde de vaardige speler zijn carrière bij Asse-Zellik. Hij was nauwelijks zevenentwintig jaar. “Ik sukkelde regelmatig zelf met blessures. Toch wou ik absoluut met sport bezig blijven, als ik zelf niet meer kon voetballen. Op mijn vierentwintigste vond ik me te jong om trainer te worden. Ik volgde via avondonderwijs een cursus ‘gewone’ massage. Op zich stelde dat niet zo gigantisch veel, maar het was een begin. Ik heb me altijd geïnteresseerd in kinesitherapie, maar om die studies aan te vatten was ik andermaal te oud. Opnieuw via avondschool volgde ik een tweede cursus. Deze keer ging het om specifieke sportmassage en was het wel gericht. Zo ging de bal aan het rollen.”

Meteen naar Brazilië

Toch was Milan D’hoe niet meteen een professionele sportverzorger. De betrokkene lacht. “De eerste massages voerde ik uit op bij mij thuis op vrienden en bekenden. Op een blauwe maandag heb ik contact opgenomen met Johan De Mecheleer. Die was al als masseur actief bij de Rode Duivels. Uiteindelijk werd ik gevraagd om de nationale ploeg te vergezellen, maar uiteraard ging men daarbij niet over één nacht ijs. Van februari tot mei moest ik drie keer per week intensief stage lopen bij Johan, zodat ik me helemaal kon inwerken. Mijn debuut bij de Rode Duivels maakte ik op het WK 2014 in Brazilië. Ik werd meteen voor de leeuwen gegooid (lacht). Sindsdien heb ik al grote tornooien mogen meemaken. Ik werkte onder Marc Wilmots en Roberto Martinez. Sinds deze zomer begeleid ik ook de spelers van RSCA Futsal. Beide opdrachten kunnen gemakkelijk met elkaar gecombineerd worden.”

Spieren

In welke mate voelt een masseur de spieren van zijn poulain aan? “Elke spier is anders. Toch denk ik dat ik bij de Rode Duivels de spieren van de spelers blindelings zou herkennen. Bij RSCA Futsal is dat nog niet geval, omdat ik nog niet lang genoeg bij de club ben betrokken. Pakweg in februari kan me dat ook wel lukken. De bouw van een spier is bij een veldspeler vaak anders dan bij een doelman. Meestal zijn die iets zwaarder. Meyers is geen Grello. Het verschil tussen een wielrenner en een voetballer is nog groter. Bij de wielrenners kan men zelfs een onderscheid maken tussen klimmerstypes en sprinters. Massages helpen om kleine kwaaltjes tegen te gaan en het melkzuur af te drijven. Dat zorgt voor een sneller herstel. Begin juli kwam Micky Batshuayi nog langs, vooraleer hij op oefenkamp vertrok. Die man heeft ongelooflijke spieren. Echt beton. Fantastisch!”

Vertrouwen

Op de massagetafel verneemt Milan D’hoe wel eens het een en ander. Is hij als eerste op de hoogte van een nakende liefdesbreuk of een op til zijnde trainerswissel? Een lach volgt. “Het klopt dat sporters op de tafel wel eens hun zien blootleggen en spreken over hun privéleven of hun sportieve carrière. Het is vanzelfsprekend dat die gesprekken niet voor de pers bestemd zijn. Ze verlaten zelfs de massageruimte niet. Vertrouwen is nu eenmaal een sleutelwoord. Indien ik dat zou beschamen, zou mijn lied snel uitgezongen zijn.”