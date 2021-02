Milan De Laet gaat voor titel in Ford Fiesta Sprint Cup

“Uiteraard hebben wij na dit eerste kort én krachtig seizoen alles eens goed afgewogen en in samenspraak met Jurgen Evers en coach Toon Bosmans werd er uiteindelijk gekozen voor een tweede zit in de Fiesta Sprint Cup”, vertelt Milan over het vernieuwde akkoord met EJ Automotive, het team uit Bree, van Jurgen Evers. “Ik heb dankzij de Fiesta Cup als rijder enorm veel bijgeleerd, ik liet zien wat ik in mijn mars heb, maar het leek ons verstandiger hierin nog één jaartje door te groeien. Ik ken de Fiesta ondertussen goed, ik weet dat je met het weinige vermogen zeer precies moet sturen om in volle gevecht het verschil te maken met de concurrenten. Dat is hoe je een kampioenschap kan winnen!”