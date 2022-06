Milan De Ceuster wint in beker van België: “Vlucht van negentig kilometer heeft gerendeerd”

Vanaf de aanvangsfase van de wedstrijd toonde Milan De Ceuster zich zeer bedrijvig. “In het begin van de koers waren er wel enkele aanvalspogingen, maar echt serieus waren die niet. Na dertig kilometer koos ik dan zelf voor de aanval en kreeg meteen de Rus Roman Ermakov mee. Een week eerder had ik hem leren kennen in Romsée-Stavelot-Romsée. Ik wist dat ik aan hem een goede compagnon zou hebben, ik heb hem dan ook aangesproken en hij zag onze vlucht helemaal zitten. Onze voorsprong liep op tot meer dan één minuut.”

“Of ik niet voor een zelfmoorpoging vreesde? Ik wist dat het nog zeer ver was, maar uiteindelijk heeft onze vlucht van negentig kilometer gerendeerd. Geruststellend was de bonus nooit. In de laatste ronden liep die zelfs terug tot twintig seconden. In de laatste anderhalve kilometer heb ik niet meer overgenomen en ik de sprint kon ik hem voorbijgaan.”

Mooiste overwinning

Het is niet de eerste grote vis die Milan De Ceuster dit seizoen beet heeft. Eerder werd hij al provinciaal kampioen en won hij Romsée-Stavelot-Romsée. Toch nuanceert de betrokkene. “Dit is wellicht de mooiste overwinning in mijn carrière. Ik heb er hard moeten voor knokken en het was een zege op hoog niveau. Het loopt momenteel ook allemaal vlot, maar in het begin van het seizoen was dat toch even anders. Ik ben lang ziek geweest en kon pas eind april opnieuw in competitie uitkomen. Vanaf dat moment begon het wel van een leien dak te lopen.”

Programma

De komende weken krijgt Milan De Ceuster enkele leuke opdrachten voorgeschoteld. “Zondag is er het Belgisch kampioenschap ploegentijdrit in Montenaken. Mijn ploeg Acrog-Tormans heeft op dat vlak toch een mooie reputatie opgebouwd. We zullen voorbereid zijn en gaan dan ook voor de winst. Twee dagen later is er de klimkoers in Herbeumont. Nog eens vijf dagen later werk ik een kermiskoers af in Riemst. Die koers is de laatste voorbereiding op de Tour du Valromey. Deze Franse vijfdaagse gaat door van 13 tot 17 juli.”

