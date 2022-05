Milan De Ceuster is provinciaal kampioen bij de juniores: “Parcours in Galmaarden was echt zwaar”

Voetbal eindronde Tweede nationale T4 Benny Liebens (SV Belisia) blikt tevreden terug op het seizoen: “Dit verlies op Aalst verandert niets aan onze prestatie”

Coach Luc Nilis behield het vertrouwen in de elf die tegen Lokeren-Temse voor een overtuigende prestatie zorgden. Een nieuwe krachtexplosie zat er op Aalst evenwel niet in. T4 Benny Liebens blikt na afloop terug op het seizoen en op deze wedstrijd in het bijzonder. “Het isop zich al een heel kunstwerkje dat wij er in deze stijgersronde bij zijn. Het bevestigt dat wij als team een groeiproces hebben doorlopen en daarvoor ook beloond werden. De 2-0-nederlaag op Aalst leverde in de groep geen ontgoocheling op.”

