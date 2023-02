Milan Beuckels en Diksmuide B maken jacht op eindrondeticket: “Onze ploeg zou niet misstaan in tweede provinciale”

“Het was een zure nul op zes”, laat aanvoerder Milan Beuckels optekenen. “Op het veld van leider Hooglede gaven we, met onder meer twee cadeautjes, een 0-1-voorsprong uit handen. De week nadien verloren we op eigen veld eveneens ongelukkig met het kleinste verschil van Komen-Waasten. Onze jongste overwinning tegen Gits was dan ook noodzakelijk om in de top vier te blijven en zo onze goede uitgangspositie op een eindrondeticket niet uit handen te geven. Ja, daar zijn we wel mee bezig, want hoewel we met voorsprong de jongste ploeg uit de reeks zijn, denk ik niet dat deze ploeg uit de boot zou vallen in tweede provinciale. Net als heel wat ploegmakkers en onze technische staf, zou ik dan ook graag promoveren. Ons gebrek aan ervaring compenseren we met technische kwaliteiten, een vlotte balbehandeling en snel combinatiespel.”