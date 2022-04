Milan Berghman scoort zeventig punten voor Triton Leuven: “Dit lukt me één keer in mijn leven”

Hoe voelt het aan om te ontwaken na een wedstrijd waarin je zeventig punten scoort? Milan Berghman lacht. “Met een kater. Zelfs bij de U12 bracht ik dit huzarenstukje nooit voor elkaar. Dit lukt me gewoon één keer in mijn hele leven. Met dank aan de ploegmakkers, want zij speelden me goed aan. Vanaf het begin zat het al mee. We openden met een 12-0. Ik had alle punten aangetekend. In de eerste helft voelde ik aan dat ik goed in de wedstrijd zat, maar ik had de tel niet bijgehouden. Gelukkig waren mijn ploegmakkers vroeger blijkbaar goed ik wiskunde. Zij wisten me tijdens de pauze te vertellen dat ik er al zevenendertig had gescoord.”