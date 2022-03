Milan Barbieux en KFC Eppegem gastheer voor subtopper Tempo Overijse: “Thuis kunnen we altijd iets meer”

“Makkelijke matchen zijn er in deze reeks niet en dat zal zondag niet anders zijn”, opent Barbieux. “Maar we spelen voor eigen volk en dan kunnen we toch altijd iets meer. Dat bleek in onze laatste thuismatch tegen Rhodienne nog eens. Maar een garantie voor dit weekend is dat natuurlijk niet.”

Perspectieven

“In de heenronde kwamen we tegen Overijse snel op achterstand, maar waren we nadien zeker niet de mindere. Naar het einde toe maakten zij dan de 2-0, maar dat was omdat wij toen volop op zoek waren naar de gelijkmaker. Dat opent dus wel perspectieven.”

“Ook afgelopen zondag op bezoek bij Anzegem had er wat mij betreft meer ingezeten”, gaat Barbieux voort. “Beide ploegen hadden weinig kansen, maar zij wisten al snel een penalty te verzilveren en nadien hielden zij zich vooral bezig met het dooddoen van de match. Jammer dat wij er niet meer tegenin konden brengen waardoor we niet de vooropgestelde zes op zes wisten te behalen. Want dat was wel de doelstelling.”

Geloof niet aangetast

in de resterende vijf wedstrijden nemen Barbieux en co het op tegen ploegen uit de top zeven. Op papier niet makkelijk, maar gelukkig worden resultaten nog altijd op het veld geboekt. “Of het nu tegen een ploeg uit de subtop is of tegen een ploeg in onze buurt, wij kunnen elk punt gebruiken. Hoe meer en sneller we er behalen, hoe beter. We moeten daarbij vooral naar onszelf kijken. Het geloof is zeker niet aangetast, integendeel. We gaan nog vijf keer alles geven en zijn dit seizoen nog geen enkele keer weggespeeld. Vaak hangt het van kleine dingen af die al te vaak in ons nadeel spelen waar we niet altijd vat op hebben.”

Jonge spelers

Eén van die zaken is het blessureleed bij rood-groen. Naast de langdurig geblesseerden Yangassa, Vereeck en Okitakula zijn nu ook Pashaj en Benhamou weer te vinden in de lappenmand tot het einde van het seizoen. Hierdoor kregen en krijgen enkele jonge spelers al heel wat speelminuten. Met succes, want de 18-jarige Ehigiatore Eki en de 17-jarige Destinny Osango hebben hun eerste goal(s) al gemaakt.

Barbieux, volgende maand 18 jaar, is al enkele maanden een betrouwbare pion centraal achterin. “Ik speelde mijn ganse jeugd voor KV Mechelen en vorig jaar kwam ik bij de beloften van Eppegem terecht”, doet hij zijn verhaal. “Dit seizoen heb ik al meermaals van de A-ploeg mogen proeven en dat is heel leuk. Ik heb daarin al heel wat ervaring opgedaan en leer veel van mijn ploegmaats. Dat kan alleen maar positief zijn naar volgend seizoen toe.”

